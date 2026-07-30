सात खाद बीज-उर्वरक प्रतिष्ठानों के लाइसेंस निलंबित

सोनभद्र, संवाददाता। कृषि विभाग की टीम ने गुरुवार को सात खाद बीज-उर्वरक प्रतिष्ठानों का लाइसेंस निलंबित करते हुए बिक्री पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दिया। विकास खंड करमा क्षेत्र में जिला कृषि अधिकारी वीरेंद्र कुमार, अपर जिला कृषि अधिकारी संदीप कुमार मौर्य एवं वरिष्ठ पौध संरक्षण सहायक कृषि रक्षा नंद किशोर मौर्य की संयुक्त टीम ने कार्रवाई की। निरीक्षण के दौरान रुही पेस्टिसाइड, हरियाली बीज भंडार, सिंह बीज भंडार और कृषक उर्वरक केंद्र के संचालकों द्वारा प्रतिष्ठान बंद कर मौके से चले जाने की बात सामने आई। कृषि विभाग ने इसे गंभीरता से लेते हुए चारों प्रतिष्ठानों के उर्वरक, बीज एवं कीटनाशी प्राधिकार पत्र (लाइसेंस) तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिए हैं।

साथ ही इन प्रतिष्ठानों पर बिक्री भी प्रतिबंधित कर दी गई। इसी तरह ओवररेटिंग की मिल शिकायत पर बभनी क्षेत्र के मेसर्स अनामिका खाद एवं बीज भंडार आसनडीह, मेसर्स श्रीराम इंटरप्राइजेज चैनपुर तथा मेसर्स गुप्ता खाद एवं बीज भंडार परसाटोला के उर्वरक पंजीकरण प्रमाणपत्र (लाइसेंस) निलंबित कर दिए हैं। साथ ही इन प्रतिष्ठानों एवं गोदामों में उपलब्ध सभी प्रकार के उर्वरकों की बिक्री पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है। जिला कृषि अधिकारी वीरेन्द्र कुमार ने कहा कि जनपद में किसी भी उर्वरक विक्रेता के विरुद्ध शिकायत मिलने पर उर्वरक नियंत्रण आदेश-1985 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम-1955 के प्रावधानों के तहत कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। किसानों को आश्वस्त कियौ कि जनपद की सभी साधन सहकारी समितियों एवं निजी उर्वरक बिक्री केंद्रों पर शासन के नियमानुसार उर्वरकों का आवंटन किया जा रहा है। वर्तमान में सभी केंद्रों पर पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध है, इसलिए किसानों को खाद के लिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं है और वे किसी भी अधिकृत बिक्री केंद्र से उर्वरक प्राप्त कर सकते हैं।