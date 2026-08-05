Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Bhabua News: कैमूर में तीन थोक खाद विक्रेताओं का लाइसेंस निलंबित

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भभुआ
Follow us on Google News
share

Bhabua News: पेज तीन की खबर पेज तीन की खबर कैमूर में तीन थोक खाद विक्रेताओं का लाइसेंस निलंबित भभुआ,हिन्दुस्तान संवाददाता। कैमूर

Bhabua News: कैमूर में तीन थोक खाद विक्रेताओं का लाइसेंस निलंबित

Bhabua News: पेज तीन की खबर कैमूर में तीन थोक खाद विक्रेताओं का लाइसेंस निलंबित भभुआ,हिन्दुस्तान संवाददाता। कैमूर जिले के मोहनियां एवं कुदरा प्रखंड अंतर्गत खुदरा दुकानदारों को उर्वरक आवंटन में अनियमितता पाये जाने पर कृषि विभाग ने तीन थोक उर्वरक विक्रेताओं के अनुज्ञप्ति को निलंबित कर दिया है। इस बात की जानकारी जिला कृषि पदाधिकारी विकास कुमार ने दी। उन्होंने कहा कि संबधित थोक उर्वरक विक्रेताओं से जबाब तलब किया गया है, संतोषजनक जबाब नहीं मिलने पर नियमानुसार अग्रेत्तर कार्रवाई की जायेगी। जिला कृषि पदाधिकारी ने बताया कि इससे पहले भी रामपुर प्रखंड स्थित बेलांव-भभुआ रोड पर सितमपुरा गांव के पास संचालित गुप्ता खाद भंडार सहित अन्य दो खुदरा उर्वरक दुकानों को सस्पेंड कर दुकानदारों से जबाब तलब किया गया है।

ये भी पढ़ें:Bhabua News: कैमूर में खाद की कालाबजारी पर प्रशासन मौन, किसान बेचैन
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Kaimur
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।