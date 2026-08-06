एलआईसी में केंद्र की हिस्सेदारी कम करने का विरोध
एलआईसी में केंद्र सरकार की हिस्सेदारी कम करने के लिए तीन अगस्त को घोषित ऑफर फॉर सेल का बीमा कर्मियों ने विरोध शुरू कर दिया है। अखिल भारतीय बीमा कर्मचारी संघ के आह्वान पर कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने सरकार से निर्णय वापस लेने की मांग की। प्रदर्शन में कई सदस्य शामिल हुए हैं।
धनबाद, प्रमुख संवाददाता। एलआईसी में केंद्र सरकार की हिस्सेदारी कम करने के लिए तीन अगस्त को घोषित ऑफर फॉर सेल (ओएफएस) का बीमा कर्मियों ने विरोध शुरू कर दिया है।
विरोध की आवश्यकता
अखिल भारतीय बीमा कर्मचारी संघ (एआईआईईए) के आह्वान पर जिलेभर के कार्यालयों में बीमा कर्मियों ने प्रदर्शन कर अपना विरोध दर्ज कराया। हजारीबाग मंडल के अंतर्गत आने वाले 37 कार्यालयों में बीमा कर्मचारी संघ हजारीबाग मंडल (आईईएएचडी) के बैनर तले प्रदर्शन कर केंद्र सरकार से निर्णय वापस लेने की मांग की गई।
सरकार का फैसला
मंडलीय महासचिव जगदीश चंद मित्तल ने कहा कि सरकार का यह फैसला एलआईसी जैसी राष्ट्रीय संस्था के हितों के खिलाफ है। एलआईसी करोड़ों पॉलिसीधारकों के विश्वास और देश की आर्थिक सुरक्षा का मजबूत आधार है।
आर्थिक नीतियाँ
अध्यक्ष हेमंत मिश्रा ने कहा कि चालू वित्तीय वर्ष में सरकार सात सार्वजनिक उपक्रमों के शेयर बेचकर 21 हजार करोड़ से अधिक जुटा चुकी है। उन्होंने आरोप लगाया कि आर्थिक नीतियों की विफलताएं छुपाने के लिए सार्वजनिक संपत्तियों का विनिवेश किया जा रहा है।
संघ की भूमिका
संगठन सचिव अमित कुमार ने कहा कि एलआईसी केवल लाभ कमाने वाली संस्था नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों की बचत और भरोसे से निर्मित राष्ट्रीय धरोहर है। प्रदर्शन में राकेश कुमार, अमित कुमार, जोगेश्वर राम, सुरेश कुमार, सुबीर राम, नीरज कुमार, राहुल प्रसाद, सुशील कुमार भगत समेत अन्य कर्मचारी शामिल थे।
अधिक जानकारियाँ
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें