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बीमा कर्मचारियों ने किया विरोध प्रदर्शन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बोकारो
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बीमा कर्मचारियों ने भारतीय जीवन बीमा निगम में सरकार द्वारा हिस्सेदारी कम करने के निर्णय के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि एलआईसी देश की करोड़ों जनता का विश्वास है और इसका कमजोर होना आर्थिक सुरक्षा को प्रभावित करेगा। सरकार से फैसले को वापस लेने और एलआईसी की पहचान को बनाए रखने की मांग की गई।

बीमा कर्मचारियों ने किया विरोध प्रदर्शन

देशभर के बीमा कर्मचारियों द्वारा अपने अखिल भारतीय बीमा कर्मचारी संघ के आह्वान पर भारत सरकार द्वारा भारतीय जीवन बीमा निगम में अपनी हिस्सेदारी को और कम करने के लिए 3 अगस्त को घोषित ऑफर फॉर सेल के निर्णय पर विरोध शुरू हो गया है।

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विरोध प्रदर्शन

बुधवार को नया रोड फुसरो स्थित बेरमो शाखा के कर्मचारियों ने लंच अवकाश के दौरान केंद्र सरकार द्वारा ऑफर फॉर सेल के माध्यम से एलआईसी में प्रस्तावित आगे के विनिवेश के विरोध में प्रदर्शन किया गया। शाखा सचिव सुमित कुमार रजक ने कहा कि एलआईसी देश की करोड़ों जनता के विश्वास का प्रतीक है तथा राष्ट्र निर्माण में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है।

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सरकार के खिलाफ मांगें

सरकार द्वारा एलआईसी में अपनी हिस्सेदारी लगातार कम करने का प्रयास न केवल सार्वजनिक क्षेत्र के इस प्रतिष्ठित संस्थान को कमजोर करेगा, बल्कि पॉलिसीधारकों, कर्मचारियों और देश की आर्थिक सुरक्षा पर भी प्रतिकूल प्रभाव डालेगा। ऐसे में इस निर्णय को तत्काल वापस लिया जाए तथा एलआईसी की सार्वजनिक क्षेत्र की पहचान, स्वायत्तता और सामाजिक दायित्व को अक्षुण्ण रखा जाए।

जिससे बारीकी से बातचीत

शाखा अध्यक्ष संतोष कुमार, मनोज कुमार, सत्यजीत ओरांव, मनीष कुमार, कुंदन कुमार, नरेश कुमार, अरुणीश मिंज, पंकज कुमार, सानु बेसरा, किशन राम, दीपक मिश्रा, राजेश मिश्रा व विवेक कुमार ने एक स्वर में सरकार से एलआईसी के हितों की रक्षा करने तथा विनिवेश की नीति पर पुनर्विचार करने की मांग की।

कुछ सामान्य प्रश्न

एलआईसी कर्मचारियों ने कब और क्यों विरोध प्रदर्शन किया?
एलआईसी कर्मचारियों ने 3 अगस्त को सरकार द्वारा एलआईसी में हिस्सेदारी कम करने के निर्णय के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया।
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