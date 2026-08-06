एलआईसी में हिस्सेदारी घटाने के फैसले का बीमा कर्मचारियों ने किया विरोध
एलआईसी में हिस्सेदारी घटाने के फैसले का बीमा कर्मचारियों ने किया विरोधएलआईसी में हिस्सेदारी घटाने के फैसले का बीमा कर्मचारियों ने किया विरोधएलआईसी में
भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) में केंद्र सरकार की हिस्सेदारी और कम करने के निर्णय के विरोध में बुधवार को बीमा कर्मचारी संघ हजारीबाग मंडल के बैनर तले कर्मचारियों ने भोजनावकाश के दौरान द्वार प्रदर्शन कर अपना विरोध दर्ज कराया।
विरोध के कारण
मंडल कार्यालय के अधिकार क्षेत्र के सभी 37 कार्यालयों में कर्मचारियों ने प्रदर्शन कर सरकार से निर्णय वापस लेने की मांग की। संघ के मंडलीय संयुक्त सचिव दिलीप कुमार झा ने कहा कि 3 अगस्त 2026 को घोषित प्रस्ताव के तहत एलआईसी की चुकता इक्विटी पूंजी के 2.5 प्रतिशत हिस्से की बिक्री के साथ अतिरिक्त 4 प्रतिशत हिस्सेदारी बेचने का विकल्प भी रखा गया है। इससे कुल विनिवेश 6.5 प्रतिशत तक पहुंच सकता है। उन्होंने इस निर्णय की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि एलआईसी केवल लाभ कमाने वाली संस्था नहीं, बल्कि करोड़ों पॉलिसीधारकों के विश्वास और बचत से निर्मित एक राष्ट्रीय संस्था है।
एलआईसी का महत्व
उन्होंने कहा कि एलआईसी ने देश में बीमा सेवाओं के विस्तार, घरेलू बचत को संगठित करने और राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ऐसे में सार्वजनिक स्वामित्व को कमजोर करना देश और पॉलिसीधारकों के हित में नहीं है। प्रदर्शन में राकेश चंद्र शर्मा, अजय कुमार, सुशील कुमार सिंह, प्रकाश चंद्र मेहता, राजेश सिंह सहित बड़ी संख्या में बीमा कर्मी शामिल हुए। कर्मचारियों ने सरकार से प्रस्तावित हिस्सेदारी बिक्री का फैसला तत्काल वापस लेने की मांग की।
पूछे जाने वाले प्रश्न
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें