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एलआईसी में हिस्सेदारी घटाने के फैसले का बीमा कर्मचारियों ने किया विरोध

By Hindustan | Bureau
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एलआईसी में हिस्सेदारी घटाने के फैसले का बीमा कर्मचारियों ने किया विरोध

भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) में केंद्र सरकार की हिस्सेदारी और कम करने के निर्णय के विरोध में बुधवार को बीमा कर्मचारी संघ हजारीबाग मंडल के बैनर तले कर्मचारियों ने भोजनावकाश के दौरान द्वार प्रदर्शन कर अपना विरोध दर्ज कराया।

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विरोध के कारण

मंडल कार्यालय के अधिकार क्षेत्र के सभी 37 कार्यालयों में कर्मचारियों ने प्रदर्शन कर सरकार से निर्णय वापस लेने की मांग की। संघ के मंडलीय संयुक्त सचिव दिलीप कुमार झा ने कहा कि 3 अगस्त 2026 को घोषित प्रस्ताव के तहत एलआईसी की चुकता इक्विटी पूंजी के 2.5 प्रतिशत हिस्से की बिक्री के साथ अतिरिक्त 4 प्रतिशत हिस्सेदारी बेचने का विकल्प भी रखा गया है। इससे कुल विनिवेश 6.5 प्रतिशत तक पहुंच सकता है। उन्होंने इस निर्णय की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि एलआईसी केवल लाभ कमाने वाली संस्था नहीं, बल्कि करोड़ों पॉलिसीधारकों के विश्वास और बचत से निर्मित एक राष्ट्रीय संस्था है।

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एलआईसी का महत्व

उन्होंने कहा कि एलआईसी ने देश में बीमा सेवाओं के विस्तार, घरेलू बचत को संगठित करने और राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ऐसे में सार्वजनिक स्वामित्व को कमजोर करना देश और पॉलिसीधारकों के हित में नहीं है। प्रदर्शन में राकेश चंद्र शर्मा, अजय कुमार, सुशील कुमार सिंह, प्रकाश चंद्र मेहता, राजेश सिंह सहित बड़ी संख्या में बीमा कर्मी शामिल हुए। कर्मचारियों ने सरकार से प्रस्तावित हिस्सेदारी बिक्री का फैसला तत्काल वापस लेने की मांग की।

पूछे जाने वाले प्रश्न

कर्मचारियों ने किस कारण से विरोध प्रदर्शन किया?
कर्मचारियों ने सरकार की हिस्सेदारी कम करने के निर्णय के विरोध में प्रदर्शन किया।
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