Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

बीमा कर्मचारी संघ हल्द्वानी डिविजन एलआईसी के 6.5 प्रतिशत शेयर बेचने के निर्णय के विरोध में कर्मचारियों का प्रदर्शन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रामपुर
Follow us on Google News
share

फोटो परिचय 02र प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने केंद्र सरकार द्वारा एलआईसी की साढ़े छह प्रतिशत इक्विटी हिस्सेदारी बेचने के निर्णय का कड़ा विरोध जताया।

बीमा कर्मचारी संघ हल्द्वानी डिविजन एलआईसी के 6.5 प्रतिशत शेयर बेचने के निर्णय के विरोध में कर्मचारियों का प्रदर्शन

बुधवार को ऑल इंडिया इंश्योरेंस एम्पलाइज एसोसिएशन के आह्वान पर कर्मचारियों ने एलआईसी गेट पर नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने केंद्र सरकार द्वारा एलआईसी की साढ़े छह प्रतिशत इक्विटी हिस्सेदारी बेचने के निर्णय का कड़ा विरोध जताया। संगठन के मंडल अध्यक्ष मनोज गुप्ता ने कहा कि एलआईसी देश की सबसे बड़ी और विश्वसनीय वित्तीय संस्था है। जिसने सात दशकों से अधिक समय से करोड़ों परिवारों को सामाजिक सुरक्षा के साथ-साथ देश के विकास और आधारभूत संरचना के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। पिछले माह ही एलआईसी द्वारा केंद्र सरकार को 12 हजार करोड़ से अधिक का लाभांश प्रदान किया गया है।

ये भी पढ़ें:इंश्योरेंस एम्प्लॉइज यूनियन ने ओएफएस के विरोध में किया प्रदर्शन

इसके बावजूद सरकार द्वारा लाभ अर्जित करने वाली इस सार्वजनिक संस्था में अपनी हिस्सेदारी लगातार कम की जा रही है। जोकि जनहित में नहीं है। सरकार के इस कदम के विनाशकारी परिणाम होंगे। सरकार की गलत नीतियों से बीमा अभिकर्ताओं के लिए भी काम करना दिनोंदिन मुश्किल होता जा रहा है। एलआईसी के शेयरों की और बिक्री से सरकार की हिस्सेदारी में और कमी आएगी। जिससे भविष्य में संस्था के सार्वजनिक स्वरूप और स्वायत्तता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। उन्होंने सरकार से इस निर्णय को तत्काल वापस लेने की मांग की है।कर्मचारियों ने चेतावनी दी, कि यदि सरकार अपने निर्णय पर पुनर्विचार नहीं करती है, तो आंदोलन को और व्यापक बनाया जाएगा। इस मौके पर सुखलाल, मयंक जनोटी, ब्रजमोहन सिंह, संजय टम्टा, डीके देव, दलजीत सिंह, आसिम, मंगलसेन, लालता प्रसाद, केदार सिंह, मोहम्मद जाहिद, नरेश, सुरेश, प्रभा, राजीव कुमार आदि मौजूद रहे।

ये भी पढ़ें:एलआईसी के निजीकरण के प्रयास का विरोध
ये भी पढ़ें:एलआईसी कर्मचारियों का विरोध प्रदर्शन, लगाए गंभीर आरोप
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Rampur Latest News Lic Rampur News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।