बीमा कर्मचारी संघ हल्द्वानी डिविजन एलआईसी के 6.5 प्रतिशत शेयर बेचने के निर्णय के विरोध में कर्मचारियों का प्रदर्शन
फोटो परिचय 02र प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने केंद्र सरकार द्वारा एलआईसी की साढ़े छह प्रतिशत इक्विटी हिस्सेदारी बेचने के निर्णय का कड़ा विरोध जताया।
बुधवार को ऑल इंडिया इंश्योरेंस एम्पलाइज एसोसिएशन के आह्वान पर कर्मचारियों ने एलआईसी गेट पर नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने केंद्र सरकार द्वारा एलआईसी की साढ़े छह प्रतिशत इक्विटी हिस्सेदारी बेचने के निर्णय का कड़ा विरोध जताया। संगठन के मंडल अध्यक्ष मनोज गुप्ता ने कहा कि एलआईसी देश की सबसे बड़ी और विश्वसनीय वित्तीय संस्था है। जिसने सात दशकों से अधिक समय से करोड़ों परिवारों को सामाजिक सुरक्षा के साथ-साथ देश के विकास और आधारभूत संरचना के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। पिछले माह ही एलआईसी द्वारा केंद्र सरकार को 12 हजार करोड़ से अधिक का लाभांश प्रदान किया गया है।
इसके बावजूद सरकार द्वारा लाभ अर्जित करने वाली इस सार्वजनिक संस्था में अपनी हिस्सेदारी लगातार कम की जा रही है। जोकि जनहित में नहीं है। सरकार के इस कदम के विनाशकारी परिणाम होंगे। सरकार की गलत नीतियों से बीमा अभिकर्ताओं के लिए भी काम करना दिनोंदिन मुश्किल होता जा रहा है। एलआईसी के शेयरों की और बिक्री से सरकार की हिस्सेदारी में और कमी आएगी। जिससे भविष्य में संस्था के सार्वजनिक स्वरूप और स्वायत्तता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। उन्होंने सरकार से इस निर्णय को तत्काल वापस लेने की मांग की है।कर्मचारियों ने चेतावनी दी, कि यदि सरकार अपने निर्णय पर पुनर्विचार नहीं करती है, तो आंदोलन को और व्यापक बनाया जाएगा। इस मौके पर सुखलाल, मयंक जनोटी, ब्रजमोहन सिंह, संजय टम्टा, डीके देव, दलजीत सिंह, आसिम, मंगलसेन, लालता प्रसाद, केदार सिंह, मोहम्मद जाहिद, नरेश, सुरेश, प्रभा, राजीव कुमार आदि मौजूद रहे।
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