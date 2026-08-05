एलआईसी कर्मचारियों का विरोध प्रदर्शन, लगाए गंभीर आरोप
एलआईसी कर्मचारियों का विरोध प्रदर्शन, लगाए गंभीर आरोप
एलआईसी में 6.5 प्रतिशत शेयर 400 से कम रूपये में बेचने के निर्णय के विरोध में अलीगढ़ डिविजन इन्श्योरेंस एम्प्लॉईज एसोसिएशन के आह्वान पर डीएम रोड स्थित शाखा कार्यालय में बुधवार को कर्मचारियों ने प्रदर्शन और नारेबाजी की। भोजनावकाश के समय आयोजित प्रदर्शन को संबोधित करते हुए मंडलीय अध्यक्ष कामरेड राजपाल सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार लगातार सार्वजनिक क्षेत्र विरोधी नीतियां अपना रही है। सरकार के फैसलों से देश का सार्वजनिक क्षेत्र बर्बादी की कगार पर पहुंच रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि एफपीओ के माध्यम से एलआईसी का धीरे-धीरे निजीकरण करने की राह पर है। शेयर बाजार में एलआईसी के शेयर का मूल्य अधिक होने के बावजूद सरकार 6.5 फीसदी शेयर 400 रुपये से भी कम दाम में बेचने की तैयारी में है, जिससे इसका बाजार मूल्य काफी नीचे चला गया है।
उन्होंने कहा कि सरकार के इस गलत फैसले के कारण रिटेलर यानी आम आदमी इन शेयरों को खरीद ही नहीं सकता और केवल संस्थागत निवेशक ही इसका लाभ उठा सकेंगे। वर्ष 2025-26 में एलआईसी ने सरकार को 12,207 करोड़ रुपये का लाभांश (डिविडेंड) दिया है, जो यह साबित करता है कि संस्थान लगातार फायदे में है। इस दौरान कर्मचारियों ने इस निर्णय को वापस लेने की मांग की। सभा में कामरेड रेशम पाल सिंह, कामरेड संजीव शर्मा, राजीव अग्रवाल, सुभाष चंद, नीतू सिंह, ममता शर्मा, अनिल शर्मा आदि रहे।
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