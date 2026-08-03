अभिकर्ता संघ का चुनाव में नंदलाल चौहान बने अध्यक्ष
जखनियां में एलआईसी की सैदपुर शाखा में अभिकर्ता संघ का चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। चुनाव में नंदलाल चौहान को अध्यक्ष, रामजी यादव को महामंत्री और राकेश वर्मा को कोषाध्यक्ष चुना गया। नंदलाल चौहान ने संगठन की एकता और अभिकर्ताओं की समस्याओं के समाधान पर ध्यान केंद्रित करने का आश्वासन दिया।
जखनियां। एलआईसी की सैदपुर शाखा में अभिकर्ता संघ का चुनाव शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ। चुनाव प्रक्रिया वाराणसी मंडल के अध्यक्ष आशुतोष सिंह की देखरेख में आयोजित की गई। इसमें सर्वसम्मति से नंदलाल चौहान को अभिकर्ता संघ का अध्यक्ष चुना गया। वहीं महामंत्री पद की जिम्मेदारी रामजी यादव और कोषाध्यक्ष पद के लिए राकेश वर्मा को चुना गया। नवनिर्वाचित अध्यक्ष नंदलाल चौहान ने कहा कि संगठन की एकता को मजबूत करना और अभिकर्ताओं की समस्याओं का समाधान उनकी प्राथमिकता होगी। मंडल अध्यक्ष आशुतोष सिंह ने नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को बधाई दी। शाखा प्रबंधक चंचल कुमार और सहायक शाखा प्रबंधक प्रदीप कुमार ने अभिकर्ताओं को संबोधित करते हुए नव व्यवसाय बढ़ाने पर जोर दिया।
इस अवसर पर बैकुंठ कुशवाहा, अशोक यादव, सुभाष राम, मुन्नू राम, अखिलेश कुमार, आनंद कुमार, रामबिलास यादव सहित अन्य अभिकर्ता मौजूद रहे।
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