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विकास वैभव पर लगाए गए आरोप बेबुनियाद : लेट्स इंस्पायर बिहार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सासाराम
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(पेज चार) ने कहा कि लेट्स इंस्पायर बिहार एक सामाजिक-सांस्कृतिक संस्था है, जिसका किसी राजनीतिक दल से कोई संबंध नहीं है।

विकास वैभव पर लगाए गए आरोप बेबुनियाद : लेट्स इंस्पायर बिहार

सासाराम, नगर संवाददाता। लेट्स इंस्पायर बिहार के तत्वावधान में शुक्रवार को आयोजित प्रेसवार्ता में मगध रेंज के आईजी विकास वैभव पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव द्वारा लगाए गए आरोपों का खंडन किया गया। वक्ताओं ने कहा कि लेट्स इंस्पायर बिहार एक सामाजिक-सांस्कृतिक संस्था है, जिसका किसी राजनीतिक दल से कोई संबंध नहीं है। प्रेसवार्ता में बताया गया कि वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी विकास वैभव संस्था में कोई पद धारण नहीं करते, बल्कि प्रेरणास्रोत एवं मुख्य संरक्षक के रूप में अवकाश के समय सामाजिक कार्यों में सहयोग करते हैं।

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