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सड़क के बीच खड़ा मिला तेंदुआ, कार चालक के उड़े होश

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, इटावा औरैया
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जसवंतनगर के बाउथ गांव में बुधवार रात को तेंदुए के सड़क पर नजर आने से स्थानीय लोगों में दहशत फैल गई। एक कार चालक ने तेंदुए को देख कर अपनी कार पीछे मोड़ ली। इसके बाद ग्रामीणों ने बलरई पुलिस को सूचित किया और वन विभाग से गश्त बढ़ाने की मांग की।

सड़क के बीच खड़ा मिला तेंदुआ, कार चालक के उड़े होश

जसवंतनगर। बलरई थाना क्षेत्र के बाउथ गांव से आगरा जिले की ओर जाने वाले मार्ग पर बुधवार रात साढ़े नौ बजे उस समय दहशत फैल गई, जब एक कार सवार बीच सड़क पर तेंदुआ दिखाई दिया। अचानक सामने तेंदुआ देखकर कार चालक घबरा गया और अपनी कार पीछे मोड़कर सुरक्षित दूरी पर ले गया। बीबामऊ निवासी प्रशांत अपनी कार से आगरा जिले की बाह की तरफ से घर लौट रहे थे। बाउथ गांव से आगे साइकिल ट्रैक से पहले सड़क के बीचों-बीच तेंदुआ खड़ा दिखाई दिया। तेंदुए को सामने देखकर उनकी धड़कनें तेज हो गईं और किसी अनहोनी की आशंका से उन्होंने तुरंत कार पीछे मोड़ ली।

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कुछ देर बाद तेंदुआ सड़क छोड़कर आसपास के क्षेत्र की ओर चला गया। इसके बाद प्रशांत अपने घर पहुंचे और बाउथ गांव में मौजूद लोगों को पूरी घटना की जानकारी दी। सूचना मिलने पर ग्रामीणों में दहशत फैल गई। मामले की सूचना बलरई पुलिस को भी दी गई, जिसके बाद पुलिस ने लोगों से सतर्क रहने और रात के समय अकेले आवाजाही से बचने की सलाह दी। ग्रामीणों ने वन विभाग से क्षेत्र में गश्त बढ़ाकर तेंदुए की तलाश कराने की मांग की है।

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