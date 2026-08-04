बनकटी में छोड़ा गया पिंजरे में कैद हुआ तेंदुआ

बनकटी में छोड़ा गया पिंजरे में कैद हुआ तेंदुआ
बेलरायां रेंज के डंडूरी गांव में वन विभाग ने एक तेंदुए को कैद किया था, जिसे सोमवार शाम दुधवा के जंगल में छोड़ा गया। तेंदुए को मेडिकल जांच के बाद रिहा किया गया। यह तेंदुआ पहले एक बालक की मौत का कारण बना था।
बेलरायां रेंज बैरिया बीट के डंडूरी गांव में रविवार को वन विभाग के पिंजरे में कैद हुए तेंदुए को सोमवार शाम दुधवा के बनकटी रेंज ग्वारीफंटा बॉर्डर पर छोड़ दिया गया। रविवार तड़के वनकर्मियों ने पिंजरे में कैद हुए तेंदुए को बेलरायां रेंज ले गए थे। मेडिकल जांच व अन्य प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद सोमवार शाम करीब साढ़े पांच तेंदुए को जंगल में आजाद कर दिया गया। मालूम हो कि मंझरा पूरब इलाके में बैरिया बीट के बाबागंज में आठ वर्षीय बालक को मौत के घाट उतार दिया था।
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