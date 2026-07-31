गुना के संरक्षित वन क्षेत्र में मृत तेंदुआ मिला

-आगरा-हांसली वन क्षेत्र में मिला सिर कटा तेंदुआ -वन अधिकारियों ने जताई शिकार होने

गुना, एजेंसी। मध्यप्रदेश में गुना जिले के एक संरक्षित वन क्षेत्र में मृत तेंदुआ मिला, जिसका सिर गायब था। वन विभाग को आशंका है कि उसके दांत और नाखून निकालने के उद्देश्य से संभवत: उसका शिकार किया गया। शिवपुरी रेंज के मुख्य वन संरक्षक आदर्श श्रीवास्तव ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।

जांच की प्रक्रिया वन अधिकारी ने बताया कि गुरुवार को ग्रामीणों ने जिला मुख्यालय से लगभग 45 किलोमीटर दूर गुना उत्तर वन मंडल के भदौरा उप-परिक्षेत्र स्थित आगरा-हांसली वन क्षेत्र में मृत तेंदुआ देखा। उसके बाद विभाग को सूचना दी गई। वन टीम मौके पर पहुंची तो तेंदुए का सिर गायब था और उसके पंजे भी काटे गए थे। कई मामलों में शिकारी दांत और नाखून हासिल करने के लिए तेंदुओं का शिकार करते हैं। प्रथम दृष्टया यह मामला शिकार का प्रतीत होता है। हालांकि, सभी पहलुओं की जांच की जा रही है।

खोजी कुत्तों की मदद उन्होंने बताया कि मामले की जांच के लिए खोजी कुत्तों की सहायता ली जा रही है। इसके अलावा आसपास के गांवों के लोगों तथा वन्यजीव अपराध से जुड़े पुराने मामलों में संदिग्ध रहे व्यक्तियों से भी पूछताछ की जा रही है। यह भी आशंका है कि तेंदुए को किसी अन्य स्थान पर मारा गया और बाद में उसे यहां लाकर फेंक दिया। मृत्यु के वास्तविक कारणों का पता लगाने और वैज्ञानिक साक्ष्य जुटाने के लिए पोस्टमार्टम तथा फॉरेंसिक जांच कराई जा रही है।

मध्यप्रदेश में तेंदुओं की संख्या एमपी सर्वाधिक तेंदुए :

फरवरी 2024 में जारी ‘स्टेटस ऑफ लेपर्ड्स इन इंडिया 2022’ रिपोर्ट के अनुसार, मध्यप्रदेश में देश में सबसे अधिक 3,907 तेंदुए हैं। इसके बाद महाराष्ट्र और कर्नाटक का स्थान है। वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के तहत तेंदुए का शिकार गैर-जमानती अपराध है, जिसके लिए कारावास और जुर्माने का प्रावधान है।

नीलगिरि में बाघ का मामला नीलगिरि, एजेंसी। तमिलनाडु के नीलगिरि जिले में नदुवट्टम के पास एक बाघ की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। वन विभाग ने विस्तृत जांच शुरू कर दी है। स्थानीय लोगों के अनुसार, ‘अपर प्रॉस्पेक्ट एस्टेट’ इलाके में गुरुवार रात दो बाघों के बीच हिंसक झड़प हुई थी। उन्होंने बताया कि शुक्रवार सुबह ‘लोअर प्रॉस्पेक्ट एस्टेट’ से सटे एक नाले के पास बाघ का शव पड़ा मिला। स्थानीय लोगों द्वारा घटना की सूचना मिलने पर वन अधिकारी मौके पर पहुंचे। वन टीम फिलहाल बाघ की मौत के कारणों का पता लगाने के लिए जांच कर रही है।