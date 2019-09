रात के अंधेरे में घर में घुसा तेंदुआ, पालतू कुत्ते को मुंह में ले गया दबा, देखें VIDEO

हाल ही में गुजरात के रिहायशी इलाकों का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें शेर को कुछ जगहों पर घूमते हुए देखा जा सकता था। इसी तरह का अब कर्नाटक का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक तेंदुआ घर में घुस गया और पालतू कुत्ते को उठा ले गया।

न्यूज एजेंसी एएनआई द्वारा जारी वीडियो के अनुसार, रात के अंधेरे में तेंदुआ एक घर में घुसते हुए देखा जा सकता है। इसके बाद दूसरे सीसीटीवी फुटेज में कैद हुआ कि घर में मौजूद एक पालतू कुत्ते को मुंह में दबा ले गया।

#WATCH Karnataka: A leopard entered a house and took away the owner's dog in Thirthahalli of Shivamogga district, yesterday. pic.twitter.com/z7H736ax51