पिंजरे में कैद हुआ दहशत का पर्याय बना तेंदुआ
दुधवा बफर जोन में तेंदुआ पकड़ा गया है, जो एक आठ वर्षीय बच्चे की हत्या के बाद से परेशानियों का कारण बना था। वन विभाग ने इसे रेंज ऑफिस में लाया है। तेंदुए के हमले के बाद वनकर्मियों ने सुरक्षा उपाय उठाए थे। गांव वाले राहत महसूस कर रहे हैं, लेकिन इलाके में और तेंदुओं की मौजूदगी की आशंका है।
दुधवा बफर जोन के बेलरायां रेंज बैरिया बीट डंडूरी गांव में शनिवार रात एक तेंदुआ वन विभाग के पिंजरे में कैद हो गया। रविवार सुबह वन विभाग ने इसे रेंज ऑफिस पहुंचाया है। बाबागंज गांव में एक आठ वर्षीय बच्चे को तेंदुए ने मार दिया था, तभी से वनकर्मी तेंदुओं को पकड़ने की कोशिस में लगे थे। बीती 23 जुलाई को बेलरायां रेंज बैरिया बीट में तेंदुए ने बाबागंज निवासी बुद्धा के आठ वर्षीय लड़के गोलू पर हमला कर मौत के घाट उतार दिया था। ग्रामीणों के आक्रोश के बाद वन कर्मियों ने इस इलाके में तेंदुओं को पकड़ने के लिए कई जगह पर कैमरे और पिंजरे लगाए थे।
इस दौरान तेंदुए ने डंडूरी गांव में कई लोगों के घरों से बकरे उठा ले गया। शनिवार रात किसी समय डंडूरी गांव के बाहर लगे पिंजरे में तेंदुए कैद हो गया। लोगों का कहना है कि इस इलाके में अभी कई और तेंदुओं के होने की आशंका है। फिलहाल एक तेंदुआ के पकड़ जाने से लोगों ने थोड़ी राहत की सांस ली है। पकड़ा गया तेंदुआ नर बताया जा रहा है। अभी इसे बेलरायां रेंज ले जाया गया है।
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