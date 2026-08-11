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मलकपुर सेमली में एक ही दिन तेंदुए ने दो किसानों पर किया हमला, दहशत में ग्रामीण

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुरादाबाद
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मुरादाबाद में एक ही दिन में दो किसानों पर तेंदुए ने हमला किया। पुष्पेंद्र को खाद डालते समय और तस्लीम को घर लौटते समय निशाना बनाया गया। दोनों को गंभीर चोटें आई हैं और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ग्रामीण तेंदुओं के हमलों से भयभीत हैं।

मलकपुर सेमली में एक ही दिन तेंदुए ने दो किसानों पर किया हमला, दहशत में ग्रामीण

-दोपहर में पुष्पेंद्र को बनाया निशाना, शाम को तस्लीम पर झपटा तेंदुआ, दोनों की हालत गंभीर -खेत में खाद लगा रहे किसान को पहले पंजा मारकर गिराया फिर खींचकर ले जाने लगा था तेंदुआ

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किसानों की जान बचाई गई

-किसान के चिल्लाने की आवास सुनकर आसपास से दौड़े किसानों ने किसी तरह बचाया

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दूसरी घटना का विवरण

-खेत की देखभाल कर लौट रहे तस्लीम की भी गर्दन पर किया था हमला

ग्रामीणों में बढ़ता भय

-तेंदुओं के लगातार हमलों के कारण खेतों की ओर जाने से डर रहे किसान

मुरादाबाद/डिलारी।

मलकपुर सेमली गांव में मंगलवार को तेंदुए ने एक ही दिन में अलग-अलग समय पर दो किसानों पर हमला कर दिया। दोनों हमलों में किसान गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया, जहां उनकी हालत चिंताजनक बताई जा रही है। लगातार दो हमलों से खादर क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है। ग्रामीा

पहली घटना मंगलवार दोपहर करीब 12:30 बजे हुई। गांव निवासी 22 वर्षीय पुष्पेंद्र अपने भाइयों और चाचा के साथ खेत में धान की फसल में यूरिया खाद डालने गया था। पुष्पेंद्र खेत में खाद बिखेर रहा था, तभी गन्ने के खेत से अचानक निकले तेंदुए ने उस पर हमला कर दिया। तेंदुए ने उसकी गर्दन पर पंजा मारकर जमीन पर गिरा दिया और उसे खींचकर गन्ने की ओर ले जाने लगा। शोर मचाने पर तेंदुआ किसान को छोड़कर खेत में भाग गया। घायल पुष्पेंद्र को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां से हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। बाद में परिजनों ने उसे दिल्ली रोड स्थित निजी अस्पताल में भर्ती कराया। दूसरी घटना मंगलवार शाम करीब सात बजे हुई। 52 वर्षीय किसान तस्लीम खेत की देखभाल करने के बाद घर लौट रहे थे। रामगंगा नदी पार करते ही घात लगाए बैठे तेंदुए ने पीछे से उनकी गर्दन पर हमला कर दिया। इसी दौरान बैलगाड़ी से आ रहे गांव निवासी सफीक, नाजिम और राजू की नजर तेंदुए पर पड़ी। उन्होंने फावड़ा और डंडे दिखाकर शोर मचाया, जिसके बाद तेंदुआ तस्लीम को छोड़कर भाग गया। गंभीर रूप से घायल तस्लीम को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र डिलारी ले जाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया। सूचना पर वन विभाग की टीम भी मौके पर पहुंची और ग्रामीणों के साथ तेंदुए की तलाश शुरू की। एक ही दिन में दो किसानों पर हमले से ग्रामीणों में भय और बढ़ गया है। ग्रामीणों का कहना है कि खादर क्षेत्र में तेंदुओं की आवाजाही बढ़ गई है। इससे खेतों में काम करने वाले किसान दहशत में हैं। वन विभाग की टीमें लगातार निगरानी और सर्च अभियान चला रही हैं.

सामान्य प्रश्न

मुरादाबाद में तेंदुओं ने किस पर हमला किया?
मुरादाबाद में तेंदुओं ने एक ही दिन में दो किसानों, पुष्पेंद्र और तस्लीम, पर हमला किया।
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