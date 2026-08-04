तेंदुए ने नोच डाला संतोष देवी का चेहरा, गर्दन का पूरा मांस भी खाया
लालापुर पीपलसाना में तेंदुए के हमले में जान गंवाने वाली संतोष देवी के शव का पोस्टमार्टम किया गया। रिपोर्ट में तेंदुए द्वारा किए गए हमले के कारण महिला के चेहरे और गर्दन पर गंभीर चोटों के गहरे निशान मिले हैं। संतोष देवी चारा लेने जंगल गई थीं, जहां तेंदुए ने उन पर हमला कर दिया और उनकी मौत हो गई।
लालापुर पीपलसाना में तेंदुए के हमले में जान गंवाने वाली संतोष देवी के शव का मंगलवार को पोस्टमार्टम कराया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तेंदुए के हमले की भयावह तस्वीर सामने आई है। रिपोर्ट के अनुसार तेंदुए ने महिला के चेहरे को बुरी तरह नोच दिया था और गर्दन के हिस्से को भी गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त कर दिया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में महिला के चेहरे और गर्दन पर तेंदुए के दांतों के गहरे निशान पाए गए हैं। बताया गया कि तेंदुए ने महिला की गर्दन के हिस्से का काफी मांस खा लिया था। वहीं चेहरे पर भी गंभीर चोटों के निशान मिले हैं।
सोमवार दोपहर चारा लेने जंगल गई संतोष देवी पर तेंदुए ने हमला कर दिया था। हमले के बाद मौके पर ही उनकी मौत हो गई थी। सूचना मिलने पर वन विभाग और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची थी। मंगलवार को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों ने महिला का अंतिम संस्कार कर दिया।
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