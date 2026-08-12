राज सिन्हा ने शिक्षा और शत्रुघ्न ने आंगनबाड़ी का मुद्दा उठाया

विधानसभा के मानसून सत्र में धनबाद विधायक राज सिन्हा ने शिक्षा तो बाघमारा विधायक शत्रुघ्न महतो ने आंगनबाड़ी से संबंधित मुद्दा उठाया। राज सिन्हा ने सवाल किया कि विद्यालयों का उन्नयन तो किया जा रहा है, लेकिन उसके अनुरूप शिक्षकों के पदों का सृजन एवं पदस्थापन नहीं होने से शिक्षा व्यवस्था प्रभावित हो रही है। कई उच्च विद्यालयों को प्लस टू विद्यालयों में उत्क्रमित किए जाने के बावजूद आवश्यक शिक्षक पदों का सृजन और नियुक्ति नहीं होना गंभीर चिंता का विषय है। उन्होंने सरकार से मांग की कि उत्क्रमित प्लस विद्यालयों में आवश्यकतानुसार नए शिक्षक पदों का सृजन कर शीघ्र नियुक्ति एवं पदस्थापन किया जाए।

सिन्हा ने वर्ष 2023 की स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा से संबंधित 334 अभ्यर्थियों के प्रमाण-पत्र सत्यापन के बाद भी नियुक्ति प्रक्रिया लंबित रहने का मुद्दा भी प्रमुखता से उठाया।बाघमारा विधायक शत्रुघ्न महतो ने आंगनबाड़ी सेविकाओं-सहायिकाओं के मानदेय, पोषाहार और प्रोत्साहन राशि का मुद्दा उठाया। सदन की कार्यवाही स्थगित होने के बावजूद उन्होंने आंगनबाड़ी कर्मियों के मानदेय के नियमित भुगतान, पोषाहार की उपलब्धता तथा विशेष कार्यक्रमों के लिए मिलने वाली प्रोत्साहन राशि को लेकर सरकार से स्थिति स्पष्ट करने की मांग की। सरकार से पूछा कि राज्य में कार्यरत आंगनबाड़ी कर्मियों को नियमित मानदेय का भुगतान समय पर हो रहा है या नहीं तथा पोषाहार की आपूर्ति और विशेष कार्यक्रमों की प्रोत्साहन राशि के भुगतान की क्या स्थिति है। सरकार की ओर से दिए गए लिखित उत्तर में बताया गया कि आंगनबाड़ी सेविकाओं को प्रतिमाह ₹7,000 तथा सहायिकाओं को ₹3,500 अतिरिक्त मानदेय का भुगतान किया जाता है।