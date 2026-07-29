कांवड़ियों के प्रति मधुर, सहयोगात्मक और सम्मानजनक रखें व्यवहार: प्रेमचंद
विधायक ने कांवड़ यात्रा के सफल संचालन के लिए अधिकारियों संग बैठक कीविधायक ने कांवड़ यात्रा के सफल संचालन के लिए अधिकारियों संग बैठक कीकांवड़ यात्रा
कांवड़ यात्रा 2026 के सफल संचालन के लिए विधायक प्रेमचंद अग्रवाल ने बुधवार को विभिन्न विभागीय अधिकारियों संग बैठक की। उन्होंने प्रत्येक विभाग से कांवड़ यात्रा को लेकर अब तक की गई तैयारियों की विस्तृत जानकारी प्राप्त की और व्यवस्था बनाने हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। बैराज मार्ग स्थित कैंप कार्यालय में विधायक प्रेमचंद अग्रवाल ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों संग बैठक की।
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