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विधायक ने अधिकारियों संग गंगा प्रभावित गांवों का निरीक्षण किया

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मिर्जापुर
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-कटान से गंगा में समाहित हो रही उपजाऊ भूमिधूप और बादलों के बीच चला लुका-छिपी का खेलधूप और बादलों के बीच चला लुका-छिपी का खेलधूप और बादलों के बीच च

विधायक ने अधिकारियों संग गंगा प्रभावित गांवों का निरीक्षण किया

चुनार, हिन्दुस्तान संवाद। गंगा किनारे बसे ढाब क्षेत्र के गांवों में लगातार हो रही कटान की समस्या को लेकर विधायक अनुराग सिंह ने शनिवार को सिंचाई विभाग के मुख्य अभियंता एसके सिंह, अधिशासी अभियंता हरिशंकर प्रसाद के साथ बाढ़ प्रभावित जलालपुर माफी, बगहीं, शिवपुर गांगपुर, बाराह पत्थर ऐबकपुर आदि गांवों का स्थलीय निरीक्षण किया।विधायक एवं अधिकारियों ने कटान प्रभावित गांवों के लोगों से बातचीत कर हो रहे नुकसान तथा बचाव के उपायों की जानकारी ली। किसानों ने विधायक से गंगा की कटान से गंगा में समाहित हो रही उपजाऊ भूमि और गांवों की आबादी को सुरक्षित रखने स्थायी समाधान करने की मांग की।

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विधायक ने बताया कि अधिकारियों के साथ हुई बैठक में कटान की स्थिति की समीक्षा की गई। निर्देश दिए गए कि केवल तात्कालिक उपायों के बजाय स्थायी कटानरोधी कार्य योजना तैयार किया जाए। ताकि किसानों की उपजाऊ भूमि और गांवों की आबादी सुरक्षित किया जा सके। इस दौरान सहायक अभियंता मनीष कुमार, मंगरू साहनी, सर्वेश कुमार सिंह, महेंद्र प्रताप सिंह, विजय बहादुर सिंह, आलोक सिंह, किशन मोदनवाल, गौतम जायसवाल, मुन्ना पांडेय, अभिलाष राय, संजय सोनकर आदि पार्टी कार्यकर्ता और ग्रामीण मौजूद रहे।

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