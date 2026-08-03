अजगैवीनाथ मंदिर के नामकरण को लेकर कई मान्यताएं
सुल्तानगंज में अजगैवीनाथ मंदिर की स्थापना के बारे में प्राचीन मान्यताएं हैं। 450 वर्ष पूर्व हरनाथ भारती ने गंगाजल देने के बाद ब्राह्मण से कहा गया कि उनका शिवलिंग इसी स्थान पर प्रकट हुआ। इसी शिवलिंग को अब बाबा अजगैवीनाथ के नाम से पूजा जाता है।
सुल्तानगंज, निज संवाददाता। अजगैवीनाथ मंदिर के नामकरण और शिवलिंग की स्थापना को लेकर कई मान्यताएं प्रचलित हैं। शिवलिंग की स्थापना के संदर्भ में सुल्तानगंज की संस्कृति के लेखक एवं इतिहासकार प्रोफेसर अभय कांत चौधरी ने लिखा है कि लगभग 450 वर्ष पूर्व हरनाथ भारती प्रतिदिन गंगा स्नान करके बाबा बैधनाथ को जल अर्पित करने देवघर जाया करते थे। एक दिन गंगाजल लेकर सुनसान बिहड़ जंगल से गुजरते समय प्यास से व्याकुल एक ब्राह्मण ने उनसे गंगाजल मांगा। धार्मिक दृष्टिकोण से सोच-विचार करने के बाद भक्त हरनाथ भारती ने उस प्यासे ब्राह्मण को गंगाजल दे दिया।
ब्राह्मण का आशीर्वाद
ब्राह्मण प्रसन्न होकर मुस्कुराते हुए बोला, मैं वही बैधनाथ हूं, जिसकी पूजा करने तुम नित्य जाते हो। अब तुम्हें देवघर आने की आवश्यकता नहीं है। मेरा एक शिवलिंग तुम्हारे तपस्या स्थल पर मृगचर्म के नीचे प्रकट हो चुका है। अब तुम उसी शिवलिंग की पूजा करो। वही तुम्हें मनोवांछित फल देगा। यह कहकर ब्राह्मण वेशधारी बैधनाथ अदृश्य हो गए। महात्मा जब लौटे तो सब कुछ वैसा ही पाया। तब से वे वहीं पूजा करने लगे। उसी शिवलिंग को baba अजगैवीनाथ के नाम से पुकारा जाने लगा।
महंत का संदेश
अजगैवीनाथ मंदिर के स्थानापति महंत प्रेमानंद गिरी कहते हैं कि बैधनाथ की पूजा करने जाने वाले श्रद्धालु कांवरियों को अजगैवीनाथ की पूजा करके जाना चाहिए। ऐसा करने और अजगैवीनाथ के दर्शन से उनकी मनोकामना पूर्ण होती है।
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