प्लस टू बालिका उवि गोड्डा में लीगल लिटरेसी क्लास आयोजित

गोड्डा, एक प्रतिनिधि। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष प्रधान जिला जज रमेश कुमार एवं सचिव दीपक कुमार के निर्देश पर शनिवार को स्थानीय सीएम एक्सलेंस प्लस टू बालिका उच्च विद्यालय, गोड्डा में लीगल लिटरेशी क्लास आयोजित किया गया। इस दौरान डालसा की ओर से गठित टीम ने छात्राओं और शिक्षकों को कानून का पाठ पढ़ाया।

कानूनी सेवाएं योजना 2024

मौके पर लीगल एड डिफेंस काउंसिल अजीत कुमार ने नालसा की योजना बच्चों के लिए बाल अनुकूल कानूनी सेवाएं योजना 2024 से संबंधित जानकारी दी। कहा कि प्रत्येक बच्चे को मुफ्त कानूनी सहायता पाने का अधिकार है, चाहे उसकी वित्तीय स्थिति कैसी भी हो। इस विशेष योजना का मुख्य उद्देश्य मुख्य रूप से कानून के साथ संघर्ष में आए (जुबिनाइल इन कनफ्लिक्ट विथ ला) या देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों को हर स्तर पर मुफ्त और सक्षम कानूनी सेवाएं देने, पुलिस, अदालतों और कानूनी प्रणालियों में बच्चों के साथ एक 'बाल-अनुकूल' और संवेदनशील माहौल सुनिश्चित करने, शारीरिक या मानसिक रूप से दिव्यांग बच्चों और उनके माता पिता को कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक करने और सहायता देने, यह योजना बच्चों को न्याय प्रणाली के अलग अलग स्तरों पर सुरक्षा और सहायता देती है। कहा कि पुलिस थानों में हिरासत या पूछताछ के दौरान बच्चों के अधिकारों का हनन न हो, इसके लिए विधिक सहायता प्रदान करती है।