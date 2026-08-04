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सीखने की जिज्ञासा से ही बनते हैं सफल विधि विशेषज्ञ

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, देहरादून
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ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ लॉ के इंडक्शन प्रोग्राम में, पूर्व रजिस्ट्रार जनरल वीके महेश्वरी ने विधि के क्षेत्र में निरंतर सीखने की महत्वता बताई। उन्होंने विद्यार्थियों से चर्चा और सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लेने का आग्रह किया। युवा छात्रों के लिए कानून में कई अवसरों की बात करते हुए राजेंद्र रावत ने भी मार्गदर्शन किया।

सीखने की जिज्ञासा से ही बनते हैं सफल विधि विशेषज्ञ

देहरादून। वरिष्ठ संवाददाता ग्राफिक एरा डीम्ड यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ लॉ के इंडक्शन प्रोग्राम में उत्तराखंड हाई कोर्ट के पूर्व रजिस्ट्रार जनरल वीके महेश्वरी ने कहा कि विधि का क्षेत्र निरंतर सीखने का पेशा है और सफल विधि विशेषज्ञ वही बनता है, जो हर अनुभव से सीखने की जिज्ञासा बनाए रखता है।उन्होंने विद्यार्थियों से शिक्षा को केवल पुस्तकों तक सीमित न रखकर तर्कपूर्ण चर्चा, वाद-विवाद और विश्वविद्यालय की शैक्षणिक व सांस्कृतिक गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी करने का आह्वान किया। गढ़वाल मंडल के उप आयुक्त राजेंद्र रावत ने कहा कि कानून के क्षेत्र में ग्रामीण स्तर से लेकर अंतरराष्ट्रीय मंच तक युवाओं के लिए अपार अवसर हैं।

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कर्नल (से.नि.) भास्कर भारती ने भी विद्यार्थियों का मार्गदर्शन किया।कार्यक्रम में नए विद्यार्थियों ने आइस-ब्रेकिंग और इंटरैक्टिव गतिविधियों में भाग लेते हुए मूट कोर्ट, वाद-विवाद और विधि शिक्षा के विभिन्न पहलुओं की जानकारी प्राप्त की। इस अवसर पर विभागाध्यक्ष डॉ. आशुतोष हजेला, डॉ. शैलजा ठाकुर सहित शिक्षक-शिक्षिकाएं और छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे।

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