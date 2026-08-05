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जिला पंचायत के अपर मुख्य अधिकारी को क्लीन चिट

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रामपुर
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रामपुर में अधिवक्ता फारूख खां की हत्या के मामले में जिला पंचायत के अपर मुख्य अधिकारी को पुलिस की जांच में क्लीन चिट मिल गई है। पुलिस ने बाबू असगर अली के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। सुनवाई अब 18 अगस्त को होगी, जहां मृतक की पत्नी गवाही के लिए नहीं पहुंच पाईं।

जिला पंचायत के अपर मुख्य अधिकारी को क्लीन चिट

रामपुर। शहर के चर्चित अधिवक्ता फारूख खां की हत्या के मामले में जिला पंचायत के अपर मुख्य अधिकारी को पुलिस की जांच में क्लीन चिट मिल गई है। इस संबंध में एफआर दाखिल कर दी है। मालूम हो कि फरवरी माह में जिला पंचायत में दिन दहाड़े अधिवक्ता फारूख खां की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। जिसके बाद वकीलों में आक्रोश फैल गया था। जिलेभर के वकीलों ने हाईवे पर जाम लगाकर धरने पर बैठ गए थे। वहीं, सभी न्यायालयों में कामकाम ठप कर दिया गया था। इस मामले में जिला पंचायत के बाबू असगर अली को मुख्यारोपी तथा जिला पंचायत के अपर मुख्य अधिकारी नीरज रस्तोगी को सह आरोपी बनाते हुए नामजद कराया गया था। बाद विवेचना पुलिस ने असगर अली के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी थी जबकि, नीरज रस्तोगी के खिलाफ विवेचना जारी रखी थी। इंस्पेक्टर सिविल लाइंस ओमकार सिंह ने बताया कि विवेचना में जिला पंचायत के अपर मुख्य अधिकारी नीरज रस्तोगी की नामजदगी झूठी पायी गई, जिसके चलते उनका नाम मुकदमे से निकालते हुए रिपोर्ट दाखिल कर दी गई है。

ये भी पढ़ें:प्रबल हत्याकांडः अब 11 अगस्त को होगी मामले में सुनवाई

नहीं पहुंचा गवाह, सुनवाई टली

रामपुर। अधिवक्ता हत्याकांड के चर्चित मामले में मंगलवार को सुनवाई टल गई। अब इस केस में 18 अगस्त को सुनवाई होगी।

मालूम हो कि पुलिस ने आरोपी बाबू को गिरफ्तार कर 13 फरवरी को जेल भेज दिया था। पुलिस ने विवेचना करते हुए वादिनी मुकदमा सहित 50 लोगों को गवाह बनाते हुए आरोप पत्र अदालत में दाखिल किया था। इस मामले में मुख्यारोपी बाबू असगर अली पर पूर्व में आरोप तय हो चुके हैं। मंगलवार को पत्रावली वास्ते गवाही लगी थी। जिसमें मृतक अधिवक्ता की पत्नी को बतौर गवाह बुलाया गया था लेकिन, वह गवाही को नहीं पहुंचीं, जिसके चलते सुनवाई टल गई। हालांकि, इस दौरान हत्यारोपी जिपं का बाबू वीसी के जरिए कोर्ट में पेश हुआ। अब इस केस में 18 अगस्त को सुनवाई होगी।

प्रश्न और उत्तर

फारूख खां की हत्या का मुख्य आरोपी कौन है?
मुख्य आरोपी बाबू असगर अली है।
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