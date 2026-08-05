बाल विवाह उन्मूलन की दी जानकारी

तमाड़, प्रतिनिधि। प्रखंड क्षेत्र में जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से विधिक जागरूकता कार्यक्रम बुधवार को आयोजित किया गया। कार्यक्रम में पीएलवी सदस्यों ने राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) की प्रोजेक्ट आशा योजना की जानकारी देते हुए कहा कि इसका उद्देश्य बाल विवाह का पूर्ण उन्मूलन, अभिभावकों व बच्चों को कानूनी और स्वास्थ्य संबंधी दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करना तथा पीड़ित बच्चों को निःशुल्क कानूनी सहायता, शेल्टर होम और काउंसिलिंग उपलब्ध कराना है। उन्होंने कहा कि सामाजिक और पारिवारिक दबाव से प्रभावित परिवारों को सशक्त बनाना भी योजना का प्रमुख लक्ष्य है। कार्यक्रम में 12 सितंबर को व्यवहार न्यायालय, रांची में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत तथा 21 से 23 अगस्त तक होने वाली विशेष लोक अदालत की जानकारी दी गई।