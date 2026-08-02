दुमका में एक व्यापक विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य कमजोर वर्गों को उनके विधिक अधिकारों के प्रति जागरूक करना और निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करना था। इसमें नालसा की योजनाओं की जानकारी दी गई और प्रतिभागियों ने विधिक सेवाओं के प्रति जागरूकता बढ़ाने का संकल्प लिया।

योजनाओं के व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए डालसा ने चलाया विधिक जागरूकता अभियान

दुमका, प्रतिनिधि। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की प्रमुख योजनाओं को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने एवं पात्र व्यक्तियों को निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, दुमका की ओर से एक व्यापक विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य समाज के कमजोर, वंचित एवं जरूरतमंद वर्गों को उनके संवैधानिक एवं विधिक अधिकारों के प्रति जागरूक करना तथा उन्हें नालसा की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं से जोड़ना था।

कार्यक्रम का उद्देश्य कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, दुमका के सचिव ने कहा कि न्याय तक समान पहुंच प्रत्येक नागरिक का अधिकार है। आर्थिक या सामाजिक रूप से कमजोर होने के कारण कोई भी व्यक्ति न्याय से वंचित न रहे। इसी उद्देश्य से राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा विभिन्न योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पात्र व्यक्तियों को निःशुल्क विधिक परामर्श, अधिवक्ता की सुविधा, लोक अदालत, प्री-लिटिगेशन, मध्यस्थता तथा अन्य विधिक सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं।

नालसा की योजनाएं कार्यक्रम में नालसा की दस प्रमुख योजनाओं के अंतर्गत महिलाओं के अधिकार, बच्चों के लिए बाल हितैषी विधिक सेवाएं, वरिष्ठ नागरिकों का संरक्षण, दिव्यांगजनों के अधिकार, मानसिक बीमारी एवं बौद्धिक दिव्यांगता से ग्रसित व्यक्तियों के अधिकार, हिरासत में बंद व्यक्तियों के विधिक अधिकार, पीड़ित प्रतिकर योजना, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के अधिकार, आपदा प्रभावित व्यक्तियों के लिए विधिक सहायता तथा पर्यावरण एवं जनहित से संबंधित कानूनी प्रावधानों की विस्तृत जानकारी दी गई। सचिव ने बताया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का उद्देश्य केवल न्यायालयों में मुकदमों की सहायता करना ही नहीं, बल्कि समाज में विधिक जागरूकता बढ़ाकर विवादों का सौहार्दपूर्ण समाधान सुनिश्चित करना भी है। उन्होंने लोगों से अपील किया कि किसी भी प्रकार की कानूनी समस्या होने पर वे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, दुमका के फ्रंट ऑफिस, विधिक सहायता क्लिनिक अथवा पारा विधिक स्वयंसेवकों से संपर्क कर निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करें।

सामाजिक सहयोग और नतीजे कार्यक्रम के दौरान पारा विधिक स्वयंसेवकों ने ग्रामीण एवं दूर-दराज़ क्षेत्रों में घर-घर जाकर नालसा की योजनाओं का प्रचार-प्रसार करने तथा पात्र व्यक्तियों को सरकारी योजनाओं एवं निःशुल्क विधिक सहायता का लाभ दिलाने का संकल्प लिया। उपस्थित नागरिकों ने भी समाज में विधिक जागरूकता बढ़ाने तथा जरूरतमंद लोगों तक विधिक सेवाओं की जानकारी पहुंचाने में सहयोग देने का आश्वासन दिया।

कार्यक्रम का समापन सभी प्रतिभागियों को न्याय तक समान पहुंच सुनिश्चित करने, सामाजिक कुरीतियों के उन्मूलन, महिलाओं एवं बच्चों के अधिकारों की रक्षा तथा नालसा की जनकल्याणकारी योजनाओं का अधिकाधिक लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के संकल्प के साथ हुआ।