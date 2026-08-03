छात्रों को दी गई उनकी सुरक्षा से जुड़े कानूनो की जानकारी

छात्रों को दी गई उनकी सुरक्षा से जुड़े कानूनो की जानकारी
जहानाबाद, नगर संवाददाता कार्यक्रम में आवासीय विद्यालय के बच्चियों एवं शिक्षकों को संबोधित करते हुए देवरानी कुमारी ने कहा कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की इन योजनाओं का उद्देश्य प्रत्येक बच्चे,...
जहानाबाद, नगर संवाददाता कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय, जहानाबाद में नालसा (दिव्यांग व्यक्तियों के लिए कानूनी सेवाएँ) योजना, 2021 एवं नालसा बाल हितैषी कानूनी सेवाएँ योजना, 2024 विषय पर विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में आवासीय विद्यालय के बच्चियों एवं शिक्षकों को संबोधित करते हुए देवरानी कुमारी ने कहा कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की इन योजनाओं का उद्देश्य प्रत्येक बच्चे, विशेषकर दिव्यांग, निराश्रित, उपेक्षित, आर्थिक एवं सामाजिक रूप से कमजोर तथा विशेष परिस्थितियों में रहने वाले बच्चों को समय पर नि:शुल्क एवं प्रभावी विधिक सहायता उपलब्ध कराना है, ताकि कोई भी बच्चा अपने अधिकारों से वंचित न रहे।
उन्होंने बताया कि नालसा बाल हितैषी कानूनी सेवाएँ योजना, 2024 का मुख्य उद्देश्य बच्चों के लिए ऐसी न्याय व्यवस्था विकसित करना है जो उनकी आयु, गरिमा, संवेदनशीलता एवं सर्वोत्तम हितों के अनुरूप हो। योजना के अंतर्गत यह सुनिश्चित किया जाता है कि कानून से जुड़े किसी भी मामले में बच्चे के साथ सम्मानजनक, सुरक्षित एवं बाल-अनुकूल व्यवहार किया जाए तथा उसे उसकी समझ के अनुरूप कानूनी जानकारी, परामर्श एवं आवश्यक सहयोग उपलब्ध कराया जाए।
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