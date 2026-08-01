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अपने क्षेत्र में शिविर आयोजित करें पीएलवी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बागेश्वर
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उत्तराखण्ड में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने पैरालीगल वालंटियर्स की मासिक बैठक आयोजित की। बैठक में अगस्त 2026 के प्लान के तहत न्याय पंचायत क्षेत्रों में विधिक जागरूकता शिविर आयोजित करने के निर्देश दिए गए। आमजन को विधिक योजनाओं और अधिकारों की जानकारी देने का महत्व बताया गया।

अपने क्षेत्र में शिविर आयोजित करें पीएलवी

देवेंद्र पांडे, बागेश्वर। उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष के मार्गदर्शन में शनिवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की पैरालीगल वालंटियर्स (पीएलवी) की मासिक बैठक ऑनलाइन गूगल मीट के माध्यम से आयोजित हुई। बैठक में सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं सिविल जज (सीडी) श्रीमती अनीता कुमारी ने अगस्त 2026 के प्लान ऑफ एक्शन के तहत सभी अधिकार मित्रों एवं पीएलवी को अपने-अपने न्याय पंचायत क्षेत्रों में विधिक जागरूकता शिविर आयोजित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आमजन तक विभिन्न विधिक योजनाओं और अधिकारों की जानकारी पहुंचाई जाए।

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