बेड़ो में चला डोर-टू-डोर विधिक जागरुकता अभियान
रांची के बेड़ो प्रखंड में सोमवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा डोर-टू-डोर विधिक जागरुकता अभियान चलाया गया। अभियान में लोगों को नालसा स्पृहा योजना-2025 की जानकारी दी गई, जिसमें कैदियों के निर्दोष आश्रितों और अपराध पीड़ितों को कानूनी, सामाजिक और आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने का लक्ष्य है।
बेड़ो, प्रतिनिधि। जिला विधिक सेवा प्राधिकार (डालसा) रांची की ओर से सोमवार को बेड़ो प्रखंड में डोर-टू-डोर विधिक जागरुकता अभियान चलाया गया। इस दौरान पीएलवी ने लोगों को नालसा स्पृहा योजना-2025 की जानकारी देते हुए बताया कि इसका उद्देश्य कैदियों के निर्दोष आश्रितों और अपराध पीड़ितों को कानूनी, सामाजिक तथा आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना है। साथ ही मुफ्त कानूनी सहायता, बच्चों की शिक्षा, काउंसिलिंग और वित्तीय सहयोग से संबंधित जानकारी भी दी गई। अभियान के दौरान 12 सितंबर को व्यवहार न्यायालय, रांची में आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत तथा 21 से 23 अगस्त तक लंबित मामलों के सौहार्दपूर्ण निस्तारण के लिए लोगों को प्रेरित किया गया।
नालसा के टोल फ्री नंबर 15100 का प्रचार करते हुए पंपलेट और लीफलेट का भी वितरण किया गया।
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