विधिक जागरूकता कार्यक्रम के तहत लोगों को किया गया जागरूक
पाकुड़ में झालसा रांची के निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार ने डोर टू डोर विधिक जागरूकता अभियान चलाया। इस अभियान में बाल विवाह, साइबर फ्रॉड, और सड़क सुरक्षा जैसे मुद्दों पर जागरूक किया गया। नागरिकों को निःशुल्क कानूनी सहायता और सरकारी योजनाओं की जानकारी भी दी गई।
पाकुड़। झालसा रांची के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकार पाकुड़ के तत्वाधान में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार पाकुड़ दिवाकर पांडेय के निर्देश पर डालसा सचिव रूपा बंदना किरो के मार्गदर्शन में मंगलवार को पाकुड़ के कालिकापुर में डोर टू डोर विधिक जागरूकता अभियान के तहत लोगों को कानून के प्रति जागरूक किया गया। पैरा लीगल वॉलिंटियर्स कमला राय गांगुली ने बाल विवाह, साइबर फ्रॉड, सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक किया साथ ही योग्य लोगों को सरकारी योजनाओं से जोड़ने के लिए जरूरत दस्तावेज के बारे में बताया। इस दौरान जिला विधिक सेवा प्राधिकार पाकुड़ से मिलने वाले निःशुल्क कानूनी सहायता एवं कानूनी समस्या होने पर संबंधित डालसा या नालसा के टॉल फ्री नंबर 15100 पर संपर्क करने को कहा गया।
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