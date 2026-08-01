परियोजना बालिका उच्च विद्यालय की छात्राओं को कानून की दी जानकारी
झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देश पर कोडरमा में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। डीएलएसए के अध्यक्ष रमाकांत मिश्रा की उपस्थिति में कार्यक्रम का संचालन किया गया। मुख्य अतिथि प्रज्ञा बाजपेयी ने छात्राओं को उनके अधिकारों और भविष्य के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में छात्राएं उपस्थित रहीं।
कोडरमा, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार (झालसा) रांची के निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार (डीएलएसए) कोडरमा के तत्वावधान में शनिवार को पीएम श्री परियोजना बालिका उच्च विद्यालय, कोडरमा में नालसा योजना के तहत विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह डीएलएसए अध्यक्ष रमाकांत मिश्रा के मार्गदर्शन में हुआ। मुख्य अतिथि डीएलएसए की प्रभारी सचिव प्रज्ञा बाजपेयी ने छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि बच्चे देश का भविष्य हैं और उन्हें अपनी प्रतिभा को पहचानकर लक्ष्य निर्धारित कर उसे प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास करना चाहिए। विद्यालय के प्राचार्य ओम प्रकाश सिन्हा ने अतिथियों का स्वागत करते हुए कहा कि इस प्रकार के विधिक जागरूकता कार्यक्रम छात्राओं के व्यक्तित्व विकास और अधिकारों की समझ बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
कार्यक्रम का संचालन न्यायालयकर्मी रणजीत कुमार सिंह ने किया तथा सामूहिक राष्ट्रगान के साथ शिविर का समापन हुआ। इस अवसर पर विद्यालय के शिक्षक-शिक्षिकाओं, न्यायालयकर्मी संतोष कुमार, पीएलवी मोनिका कुमारी, मनोज कुमार सहित बड़ी संख्या में छात्राएं उपस्थित थीं।
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