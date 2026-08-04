कर्रा के जुरदाग में विधिक जागरुकता शिविर आयोजित
नालसा एवं डालसा के निर्देश पर कर्रा प्रखंड के जुरदाग पंचायत में विधिक जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में ग्रामीणों को निःशुल्क विधिक सहायता योजना, कानूनी अधिकार और साइबर अपराध से बचाव के बारे में जानकारी दी गई। कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में विधिक जागरूकता बढ़ाना और न्याय की समान पहुंच को सुनिश्चित करना है।
खूंटी, संवाददाता। नालसा एवं झालसा के निर्देश एवं डालसा के तत्वावधान में संचालित डोर-टू-डोर जागरूकता अभियान के तहत मंगलवार को कर्रा प्रखंड के जुरदाग पंचायत में विधिक जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। पीडीजे सह डालसा अध्यक्ष रसिकेश कुमार के मार्गदर्शन में आयोजित कार्यक्रम में डीएलएसए के एलएडीसी-2 निखिल मेहता, कर्रा प्रखंड के पीएलवी तथा बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने भाग लिया। इस दौरान ग्रामीणों को निःशुल्क विधिक सहायता योजना, महिलाओं, बच्चों एवं वरिष्ठ नागरिकों के कानूनी अधिकार, साइबर अपराध से बचाव, नालसा की विभिन्न योजनाओं तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली निःशुल्क कानूनी सेवाओं की विस्तृत जानकारी दी गई।
साथ ही कानून संबंधी पुस्तिकाएं एवं पंपलेट भी वितरित किए गए। डालसा सचिव कमलेश बेहरा ने बताया कि आर्थिक रूप से कमजोर एवं पात्र व्यक्ति जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त कर सकते हैं। ग्रामीणों से अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहने तथा किसी भी कानूनी समस्या की स्थिति में डीएलएसए से संपर्क करने की अपील की। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में विधिक जागरुकता बढ़ना एवं प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक न्याय की समान पहुंच सुनिश्चित कराना है।
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