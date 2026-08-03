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अस्कोट में जागरूकता शिविर लगा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पिथौरागढ़
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अस्कोट में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। सचिव मंजू देवी ने महिलाओं को नालसा योजना 2016 के तहत अपने अधिकारों के बारे में जानकारी दी, जिससे वरिष्ठ नागरिकों की जागरूकता बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया।

अस्कोट में जागरूकता शिविर लगा

पिथौरागढ़। अस्कोट में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने जागरूकता शिविर का आयोजन किया। विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव मंजू देवी ने क्षेत्र में पहुंचकर महिलाओं को नालसा योजना 2016 के बारे में जानकारी दी। कहा इस योजना का उद्देश्य वरिष्ठ नागरिक जागरूकता की कमी के कारण अपने न्यायसंगत अधिकारों से वंचित रहे लोगों को जागरूक करना है।

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