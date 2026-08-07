विधिक शिविर में साइबर अपराध और कानूनी अधिकारों की दी जानकारी
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने बागेश्वर के ग्राम सभा जौलकांडे में विधिक जागरूकता एवं साक्षरता शिविर का आयोजन किया। शिविर में ग्रामीणों को साइबर अपराध, नालसा योजनाओं और कानूनी अधिकारों की जानकारी दी गई। असिस्टेंट हेम चंद्र सिंह और सचिव अनीता कुमारी ने कानूनी सहायता, अंतराल निस्तारण और अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की।
देवेंद्र पांडे, बागेश्वर। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से शुक्रवार को ग्राम सभा जौलकांडे (अमसरकोट) में विधिक जागरूकता एवं साक्षरता शिविर आयोजित किया गया। शिविर में लीगल एड डिफेंस काउंसल कार्यालय के असिस्टेंट हेम चंद्र सिंह ने ग्रामीणों को साइबर अपराध, डिजिटल अरेस्ट से बचाव, नालसा जागृति योजना, हेल्पलाइन 15100 तथा नालसा वीर परिवार सहायता योजना-2025 की जानकारी दी। प्राधिकरण की सचिव अनीता कुमारी ने स्थायी लोक अदालत की भूमिका, कार्यप्रणाली और समझौता प्रक्रिया की जानकारी देते हुए निःशुल्क कानूनी सहायता, राष्ट्रीय लोक अदालत, प्री-लिटिगेशन मध्यस्थता, दहेज प्रथा, नशे के दुष्परिणाम, जल संरक्षण, मानव-वन्यजीव संघर्ष पीड़ितों के लिए नालसा योजना-2025 तथा भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम और सामुदायिक मध्यस्थता जैसे विषयों पर भी ग्रामीणों को जागरूक किया।
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