दिव्यांग बच्चों के लिए है विधिक सेवा योजना दिव्यांग बच्चों के लिए है विधिक सेवा योजनादिव्यांग बच्चों के लिए है विधिक सेवा योजना

जमुई। नगर प्रतिनिधि जिला विधिक सेवा प्राधिकार जमुई के तत्वावधान में रविवार को जिले के झाझा प्रखंड अंतर्गत केशोपुर गांव में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। जागरूकता शिविर का विषय राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा की दिव्यांग बच्चों के लिए विधिक सेवा योजना 2021 थी। कार्यक्रम का आयोजन प्राधिकार के पैनल अधिवक्ता पंकज कुमार शर्मा तथा पारा विधिक सेवक अविनाश कुमार पांडे के द्वारा किया गया। पैनल अधिवक्ता श्री शर्मा ने बताया कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की विकलांग बच्चों के लिए विधिक सेवाएं योजना, 2021 को विशेष रूप से दिव्यांग बच्चों के अधिकारों की रक्षा, उन्हें मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने और न्याय तक उनकी समान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए 14 नवंबर 2021 को शुरू किया गया था। बाद में 2024 में इस योजना को अन्य बाल-हितैषी योजनाओं के साथ मिलाकर व्यापक रूप दे दिया गया।

योजना के मुख्य उद्देश्य और विशेषताएं मुफ्त कानूनी सहायता: दिव्यांग बच्चों या उनके अभिभावकों को अदालत के मामलों और कानूनी सलाह के लिए बिना किसी फीस के सक्षम वकील उपलब्ध कराना।

अधिकारों के प्रति जागरूकता: बच्चों, उनके माता-पिता और देखभाल करने वालों को उनके कानूनी अधिकारों और सरकारी योजनाओं की जानकारी देना। बाधा-मुक्त पहुंच: अदालतों और विधिक सेवा संस्थानों में दिव्यांग बच्चों के लिए अनुकूल और सुलभ माहौल तैयार करना।

विशेष सुरक्षा: अपराध का शिकार हुए या उपेक्षा का सामना कर रहे शारीरिक व मानसिक रूप से दिव्यांग बच्चों को तुरंत राहत और पुनर्वास दिलाना।

पैनल अधिवक्ता ने बताया कि नि:शुल्क विधिक सेवा के लिए आप अपने गांव के पाराविधिक सेवक पैनल अधिवक्ता अथवा जिला विधिक सेवा प्राधिकार में अपना आवेदन दे सकते हैं।

टोल-फ्री नंबर: कोई भी नागरिक या अभिभावक मदद के लिए राष्ट्रीय विधिक सेवा हेल्पलाइन नंबर 15100 पर संपर्क कर सकता है। स्थानीय प्राधिकरण: अपने जिले के जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यालय या स्थानीय लीगल एड क्लीनिक में सीधे आवेदन या प्रार्थना पत्र दिया जा सकता है।

कार्यकम में केशोपुर पंचायत की मुखिया अनीता देवी के अतिरिक्त अन्य ग्रामीण भी उपस्थित थे। पैनल अधिवक्ता ने नालसा की अन्य नि:शुल्क विधिक सेवा योजना की जानकारी, राष्ट्रीय लोक अदालत, स्थाई लोक अदालत एवं मध्यस्थता प्रक्रिया के द्वारा वादों की निस्तारण के विषय में भी जानकारी दी।