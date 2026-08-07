ग्रेजुएट महाविद्यालय में कानूनी जागरूकता शिविर
ग्रेजुएट महाविद्यालय में बीएड विभाग, एनएसएस और डालसा द्वारा कानूनी जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। कार्यक्रम में पोक्सो एक्ट, महिलाओं के अधिकारों और गुड व बैड टच पर जानकारी दी गई। विशेषज्ञों ने घरेलू हिंसा और बाल विवाह पर चर्चा की और समस्याओं के समाधान के लिए डालसा से संपर्क करने की सलाह दी।
ग्रेजुएट महाविद्यालय के सभागार में गुरुवार को बीएड विभाग, एनएसएस और डालसा के संयुक्त तत्वावधान में एक दिवसीय कानूनी जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित कर और पौधों से स्वागत के साथ हुआ। प्राचार्या डॉ. वीणा सिंह प्रियदर्शी ने छात्राओं के लिए कानूनी जागरूकता को अनिवार्य बताया। मुख्य अतिथि डालसा सचिव कुमार सौरभ त्रिपाठी ने पोक्सो एक्ट, आईपीसी धाराओं, महिलाओं के मौलिक अधिकारों, पैतृक संपत्ति में हिस्सेदारी और गुड व बैड टच के प्रावधानों की विस्तार से जानकारी दी। साथ ही, थाना में एफआईआर दर्ज न होने की स्थिति में कानूनी उपायों से अवगत कराया।
वरिष्ठ अधिवक्ता केके सिन्हा और योगिता कुमारी ने घरेलू हिंसा, बाल विवाह, मानव तस्करी, डायन प्रथा और डालसा के कार्यों पर चर्चा करते हुए समस्याओं के समाधान हेतु डालसा कार्यालय से संपर्क करने की सलाह दी। संचालन डॉ. विश्वेश्वर यादव ने किया, जिसमें बड़ी संख्या में शिक्षक और छात्राएं उपस्थित रहीं।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें