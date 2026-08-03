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बहुउद्देशीय विधिक शिविर में चाणक्य पीजी कॉलेज के विद्यार्थियों की भागीदारी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रुद्रपुर
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रुद्रपुर में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर ऊधम सिंह नगर द्वारा पंतनगर में एक बहुउद्देशीय विधिक शिविर का आयोजन किया गया। चाणक्य पीजी कॉलेज के विद्यार्थियों ने प्रतिभाग किया और विधिक सहायता और अधिकारों के बारे में जानकारी प्राप्त की। प्राचार्या डॉ. दीपाक्षी जोशी ने ऐसे शिविरों के महत्व पर जोर दिया।

बहुउद्देशीय विधिक शिविर में चाणक्य पीजी कॉलेज के विद्यार्थियों की भागीदारी
बहुउद्देशीय विधिक शिविर में चाणक्य पीजी कॉलेज के विद्यार्थियों की भागीदारी

रुद्रपुर। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल के निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, ऊधम सिंह नगर के ओर से पंतनगर में बहुउद्देशीय विधिक शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में चाणक्य पीजी कॉलेज के विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक प्रतिभाग कर विधिक जागरूकता कार्यक्रमों की जानकारी प्राप्त की। शिविर में विद्यार्थियों ने विधिक सेवा संस्थाओं की कार्यप्रणाली को समझते हुए समाज के अंतिम व्यक्ति तक न्याय और विधिक सहायता पहुंचाने में उनकी भूमिका के बारे में जानकारी प्राप्त की। कॉलेज की प्राचार्या डॉ. दीपाक्षी जोशी ने कहा कि ऐसे शिविर विद्यार्थियों में कानूनी जागरूकता, व्यावहारिक ज्ञान और सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

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इस अवसर पर प्राध्यापक अनिल कुमार, मनप्रीत कौर व वर्णिका वर्मा भी छात्र-छात्राओं के साथ उपस्थित रहे।

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