कंजा हरैया में विधिक जागरुकता एवं विश्व स्तनपान सप्ताह पर हुआ कार्यक्रम

पीलीभीत। गजरौला थाना क्षेत्र के कंजा हरैया स्थित संजय गांधी मेमोरियल उच्च माध्यमिक विद्यालय में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) एवं उप्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के संयुक्त तत्वावधान में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा राष्ट्र के लिए मध्यस्थता अभियान 2.0 के अंतर्गत विधिक जागरूकता एवं विश्व स्तनपान सप्ताह पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता सिविल जज (सीनियर डिवीजन) एवं पूर्णकालिक सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अरुण क्रांति यशोदास ने की। इस दौरान छात्र-छात्राओं, ग्रामीणों एवं उपस्थित नागरिकों को मध्यस्थता के माध्यम से वैवाहिक विवाद, दुर्घटना दावा, घरेलू हिंसा, चेक बाउंस, वाणिज्यिक विवाद, सेवा विवाद, उपभोक्ता विवाद, ऋण वसूली, बंटवारा, बेदखली, भूमि अधिग्रहण तथा अन्य उपयुक्त सिविल मामलों के सौहार्दपूर्ण एवं त्वरित निस्तारण की जानकारी दी गई।