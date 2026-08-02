कंजा हरैया में विधिक जागरुकता एवं विश्व स्तनपान सप्ताह पर हुआ कार्यक्रम
पीलीभीत के संजय गांधी मेमोरियल स्कूल में नालसा और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सहयोग से विधिक जागरूकता एवं विश्व स्तनपान सप्ताह पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में मध्यस्थता के माध्यम से विवादों के समाधान पर जोर दिया गया। सिविल जज अरुण क्रांति ने लोगों को मध्यस्थता के लाभ बताए।
पीलीभीत। गजरौला थाना क्षेत्र के कंजा हरैया स्थित संजय गांधी मेमोरियल उच्च माध्यमिक विद्यालय में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) एवं उप्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के संयुक्त तत्वावधान में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा राष्ट्र के लिए मध्यस्थता अभियान 2.0 के अंतर्गत विधिक जागरूकता एवं विश्व स्तनपान सप्ताह पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता सिविल जज (सीनियर डिवीजन) एवं पूर्णकालिक सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अरुण क्रांति यशोदास ने की। इस दौरान छात्र-छात्राओं, ग्रामीणों एवं उपस्थित नागरिकों को मध्यस्थता के माध्यम से वैवाहिक विवाद, दुर्घटना दावा, घरेलू हिंसा, चेक बाउंस, वाणिज्यिक विवाद, सेवा विवाद, उपभोक्ता विवाद, ऋण वसूली, बंटवारा, बेदखली, भूमि अधिग्रहण तथा अन्य उपयुक्त सिविल मामलों के सौहार्दपूर्ण एवं त्वरित निस्तारण की जानकारी दी गई।
सिविल सीनियर डिवीजन के जज अरुण क्रांति यशोदास ने कहा किसी व्यक्ति का मामला न्यायालय में लंबित है तो वह अपने न्यायालय के माध्यम से मध्यस्थता का अनुरोध कर सकता है। प्रशिक्षित मध्यस्थों द्वारा ऑनलाइन एवं ऑफलाइन दोनों माध्यमों से मध्यस्थता कराई जाती है। कार्यक्रम में विश्व स्तनपान सप्ताह (1 से 7 अगस्त) के अवसर पर मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य के लिए स्तनपान के महत्व पर भी विस्तार से प्रकाश डाला गया। संचालन मनोज शर्मा ने किया और स्टाफ नर्स सुरभि, डॉ. निशा, रीना, सियाराम, सुमन गुप्ता, नीतू मित्रा, प्रधानाचार्य विश्वजीत मंडल, राजस्व निरीक्षक राकेश शर्मा, क्षेत्रीय लेखपाल अनवर अली, ग्राम विकास अधिकारी विकास पांडे, छात्राएं एवं महिलाएं रहीं।
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