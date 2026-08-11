विधिक सहायता केंद्र को सुचारू बनाने पर मंथन
इलाहाबाद डिग्री कॉलेज के विधि विभाग में मंगलवार को विधिक सहायता समिति की बैठक हुई। डॉ. नीलम सिंह की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में समिति की गतिविधियों के विस्तार, कार्यक्रमों के आयोजन और विधिक साक्षरता के प्रचार-प्रसार पर चर्चा की गई। कई सदस्य भी उपस्थित थे।
इलाहाबाद डिग्री कॉलेज के विधि विभाग के बेनीगंज परिसर स्थित विधिक सहायता केंद्र में मंगलवार को विधिक सहायता समिति की बैठक हुई। अध्यक्षता समिति की अध्यक्षा एवं विधि विभाग की प्रभारी डॉ. नीलम सिंह ने की। संयोजन समन्वयक डॉ. श्लेष गौतम और संचालन डॉ. हरीश तिवारी ने किया। बैठक में समिति की गतिविधियों के विस्तार, कार्यक्रमों के आयोजन, विधिक साक्षरता के प्रचार-प्रसार और जिला एवं राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण से समन्वय पर चर्चा हुई। इस अवसर पर डॉ. पंकज रावत, डॉ. किरण सिंह आदि मौजूद रहे।
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