जिले में काबिल लगान अपील का पहला केस दर्ज
भागलपुर में काबिल लगान अपील का पहला मुकदमा अपर समाहर्ता न्यायालय में दायर किया गया है। मृतक के नाम पर जमीन बिक्री को लेकर शिकायत की गई है। पीरपैंती के जिच्छो मंडल और उनके पुत्र ने सीएम से भी शिकायत की। एडीएम कोर्ट ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस दिया है और सुनवाई 10 अगस्त को होगी।
भागलपुर, मुख्य संवाददाता। जिले में काबिल लगान अपील का पहला मुकदमा अपर समाहर्ता न्यायालय में दर्ज कराया गया है। पीरपैंती के मलिकपुर निवासी जिच्छो मंडल और उनके पुत्र अर्जुन मंडल ने कहा कि मृतक के नाम पर जमाबंदी कराकर उनके हिस्से की जमीन भी बिक्री कर दी गई है। उन्होंने इस मामले में सीएम से भी शिकायत करने की बात कही है। वे दो दिन पहले डीएम से जनता दरबार में मिलकर कहलगांव के डीसीएलआर के गलत कार्य की जानकारी दी थी। इधर, एडीएम कोर्ट ने कहलगांव के डीसीएलआर और सीओ समेत कुछ अन्य को नोटिस भेजकर जवाब देने को कहा है।
मामले में 10 अगस्त को सुनवाई की तारीख निर्धारित की गई है।
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