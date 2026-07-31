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डालसा सचिव ने लीगल एड क्लिनिक का किया निरीक्षण

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पलामू
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झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देश पर पलामू के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के मार्गदर्शन में लीगल एड क्लिनिकों की जांच की गई। सचिव राकेश रंजन ने विभिन्न केंद्रों का औचक निरीक्षण किया और विधिक सहायता प्रदान करने की प्रक्रिया की समीक्षा की। उन्होंने पीएलवी को निर्देश दिया कि वे अपनी जिम्मेदारियों को ईमानदारी से निभाएं।

डालसा सचिव ने लीगल एड क्लिनिक का किया निरीक्षण

मेदिनीनगर, संवाददाता। झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार (झालसा) के निर्देश तथा पलामू के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश राम शर्मा के मार्गदर्शन में लीगल एड क्लिनिकों की जांच चल रही है। पलामू जिला विधिक सेवा प्राधिकार (डालसा) के सचिव राकेश रंजन ने शुक्रवार को सदर प्रखंड के सुआ, कौड़िया, सरजा और पोलपोल स्थित लीगल एड क्लिनिकों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने केंद्रों की कार्यप्रणाली, अभिलेखों तथा आम लोगों को उपलब्ध कराई जा रही विधिक सहायता की समीक्षा की।

निरीक्षण का उद्देश्य

निरीक्षण के क्रम में सचिव ने सभी पैरा लीगल वॉलंटियर (पीएलवी) को निर्धारित समय पर केंद्रों में उपस्थित रहने तथा जरूरतमंद लोगों को कानूनी सलाह, आवेदन लिखने, विभिन्न सरकारी योजनाओं के फॉर्म भरने और आवश्यक मार्गदर्शन देने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि लीगल एड क्लिनिकों की स्थापना ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से की गई है, इसलिए प्रत्येक पीएलवी अपनी जिम्मेदारी का ईमानदारी से निर्वहन करें। उन्होंने सभी केंद्रों पर सूचना बैनर लगाने और ड्यूटी के दौरान निर्धारित यूनिफॉर्म पहनने का भी निर्देश दिया।

महत्वपूर्ण निर्देश

राकेश रंजन ने पीएलवी को राष्ट्रीय लोक अदालत, पीड़ित प्रतिकर योजना, मध्यस्थता, डालसा द्वारा संचालित कार्यक्रमों तथा केंद्र एवं राज्य सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाने और पात्र लाभुकों को योजनाओं का लाभ दिलाने में सक्रिय भूमिका निभाने का निर्देश दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि आर्थिक तंगी के कारण कोई भी व्यक्ति न्याय पाने से वंचित नहीं रहना चाहिए। निरीक्षण के दौरान उन्होंने सभी केंद्रों के एक्टिविटी रजिस्टर का अवलोकन कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। इस दौरान लीगल एड डिफेंस काउंसिल के डिप्टी चीफ संतोष कुमार पांडेय, पीएलवी महेंद्र नाथ सिंह, बसंती देवी एवं संबंधित केंद्रों के अन्य पीएलवी उपस्थित थे।

सामान्य प्रश्न

झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा कौन सा निरीक्षण किया गया?
झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा लीगल एड क्लिनिकों का निरीक्षण किया गया।
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