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अधिकार का अतिक्रमण करने पर दंड का प्रविधान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गोड्डा
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गोड्डा में न्याय आपके द्वार कार्यक्रम के तहत लीगल एड क्लिनिक द्वारा ग्रामीणों को कानूनी जागरूकता दी गई। अधिकार मित्रों ने नालसा योजना के तहत आदिवासियों और विमुक्त जनजातियों के लिए कानूनी सेवाएं प्रदान करने की जानकारी साझा की। विशेष अभियान में सामाजिक मुद्दों पर कानूनी सहायता का कार्य किया जाएगा।

अधिकार का अतिक्रमण करने पर दंड का प्रविधान

गोड्डा, एक प्रतिनिधि। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष रमेश कुमार एवं सचिव दीपक कुमार के निर्देश पर जिले के विभिन्न प्रखंडों में गठित लीगल एड क्लिनिक की ओर से न्याय आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसी कड़ी में सदर प्रखंड की टीम में शामिल अधिकार मित्र इंतेखाब आलम, चंपा कुमारी आदि ने रंगमटिया, हरिपुर, सिमरडा आदि गांवों में शिविर आयोजित कर ग्रामीणों को जागरुकता का पाठ पढ़ाया। इस दौरान ग्रामीणों को नालसा (संवाद ) योजना, 2025 की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि समाज में देश के सभी नागरिकों को गिरमापूर्ण जिंदगी जीने का अधिकार है। अधिकार का अतिक्रमण करने पर ही उसे दंडित किया जाता है। नालसा का उद्देश्य हाशिए पर पड़े कमजोर आदिवासियों और विमुक्त, घुमंतू जनजातियों के लिए न्याय तक पहुंच को सुदृढ़ कराना है। इस योजना के तहत जनजातीय समुदायों के लिए कानूनी सेवा विशेष यूनिट स्थापित की जाएगी।

न्याय के लिए कानूनी सहायता विशेष यूनिट

जनजातीय समुदायों से वकील, अधिकार मित्रों को सभी प्रकार की कानूनी सहायता प्रदान करने, अदालतों में प्रतिनिधित्व, सरकारी लाभ प्राप्त करने में सहायता देने व दस्तावेजीकरण के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। इसके अलावा इन समुदाय को मोबाइल विधिक सहायता वैन, सांस्कृतिक कार्यक्रमों , स्कूलों में विधिक साक्षरता और कानूनी सहायता क्लिनिकों का प्रदर्शन व रोडिया, दूरदर्शन के माध्यम से कानूनी रूप से जागरुकता प्रदान की जाएगी। विशेष अभियान चलाकर पोषण, स्वास्थ्य, स्वच्छता, शिक्षा, रोजगार, बच्चों का नामांकन, छात्रवृत्ति और शैक्षिक योजनाओं, पेशा कानून के तहत भूमि, पुनर्वास, वनाधिकार संबंधी दावों में कानूनी प्रतिनिधित्व व सहायता देना आदि शामिल हैं। इन समुदाय के क्षमता निर्माण और सशक्तिकरण, स्वरोजगार का सृजन करने, वित्तीय साक्षरता कार्यशाला सहित गिरमापूर्ण जीवन जीने की दिशा में प्रेरित किया जाएगा।

विभिन्न प्रखंडों में कानूनी जानकारी का प्रसार

इसके अलावा सुंदरपहाड़ी, पथरगामा, बसंतराय, महागामा, ठाकुरगंगटी, मेहरमा, पोड़ैयाहाट आदि प्रखंडों के ग्रामीण क्षेत्रों में भी कानूनी जानकारी दी गई ।

न्याय कार्यक्रम से संबंधित सामान्य प्रश्न

न्याय आपके द्वार कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है?
न्याय आपके द्वार कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीणों को कानूनी जागरूकता प्रदान करना है।
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