हर पंचायत में खुलेगा विधिक सेवा केंद्र, गांव में ही मिलेगी मुफ्त कानूनी सहायता

सुपौल में ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को नि:शुल्क कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए जिला प्रशासन और जिला विधिक सेवा प्राधिकार ने विधिक सेवा केंद्र स्थापित करने की योजना बनाई है। ये केंद्र गरीब, महिलाओं, बच्चों और अन्य पात्र व्यक्तियों को कानूनी Rights और सरकारी योजनाओं की जानकारी देंगे।

सुपौल, हिन्दुस्तान संवाददाता ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को न्याय और नि:शुल्क कानूनी सहायता उनके गांव के नजदीक ही उपलब्ध कराने की दिशा में जिला प्रशासन और जिला विधिक सेवा प्राधिकार (डीएलएसए) ने बड़ी पहल शुरू की है। इसके तहत जिले की सभी पंचायतों में चरणबद्ध तरीके से विधिक सेवा केंद्र (लीगल सर्विस सेंटर) स्थापित किए जाएंगे। इन केंद्रों के माध्यम से गरीब, जरूरतमंद, महिलाओं, बच्चों, वरिष्ठ नागरिकों और अन्य पात्र लोगों को मुफ्त कानूनी सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही उन्हें न्यायिक प्रक्रिया, कानूनी अधिकारों और सरकारी योजनाओं की जानकारी भी दी जाएगी।

योजना के क्रियान्वयन योजना के क्रियान्वयन को लेकर जल्द ही जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव अफजल आलम की अध्यक्षता में समन्वय बैठक होगी। बैठक में जिला पंचायती राज पदाधिकारी व जिला जनसंपर्क पदाधिकारी सहित संबंधित अधिकारियों ने भाग लेंगे। बैठक में पंचायतों के चयन, केंद्रों के संचालन, आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता, जन-जागरूकता अभियान तथा विभिन्न विभागों के समन्वय पर विस्तार से चर्चा की जानी है। बैठक में पंचायत भवनों की उपलब्धता, वहां मौजूद आधारभूत सुविधाओं और स्थानीय आवश्यकताओं की समीक्षा की जाएगी। इसके बाद निर्णय लिया जाएगा कि पहले चरण में आवश्यक सुविधाओं से युक्त पंचायत भवनों में विधिक सेवा केंद्र शुरू किए जाएंगे। बाद में अन्य पंचायतों को भी इस योजना से जोड़ा जाएगा। संबंधित विभागों से समयबद्ध तरीके से फर्नीचर, बैठने की व्यवस्था, सूचना सामग्री और अन्य आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराने का अनुरोध किया जाएगा, ताकि केंद्रों का संचालन बिना किसी विलंब के शुरू किया जा सके।

उद्देश्य अंतिम व्यक्ति तक न्याय पहुंचाना है उद्देश्य: डीएलएसए सचिव अफजल आलम ने कहा कि यह पहल राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) तथा बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशों के अनुरूप की जा रही है। इसका मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आर्थिक, सामाजिक अथवा भौगोलिक कारणों से कोई भी व्यक्ति न्याय से वंचित न रहे। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी अनेक लोग कानूनी अधिकारों और उपलब्ध सरकारी सहायता से अनभिज्ञ हैं। ऐसे में पंचायत स्तर पर विधिक सेवा केंद्र स्थापित होने से लोगों को समय पर सही मार्गदर्शन मिलेगा और वे अपनी समस्याओं का समाधान आसानी से करा सकेंगे। उन्होंने बताया कि इन केंद्रों के माध्यम से पात्र व्यक्तियों को नि:शुल्क अधिवक्ता उपलब्ध कराने, विधिक सहायता के लिए आवेदन तैयार कराने, आवश्यक दस्तावेजों के संबंध में मार्गदर्शन देने तथा विभिन्न प्रकार के कानूनी मामलों में प्राथमिक सलाह उपलब्ध कराई जाएगी। इसके अलावा लोगों को वैकल्पिक विवाद समाधान, लोक अदालत, पारिवारिक विवादों के निपटारे, महिला एवं बाल अधिकार, वरिष्ठ नागरिकों के अधिकार, घरेलू हिंसा, श्रम कानून, भूमि विवाद तथा सरकारी योजनाओं से जुड़े कानूनी प्रावधानों की भी जानकारी दी जाएगी।

कानूनी जागरूकता कानूनी जागरूकता बढ़ाने पर भी रहेगा जोर: डीएलएसए सचिव ने बताया कि जल्द ही बैठक की तिथि निर्धारित की जाएगी। जिसमें इस बात पर विशेष जोर दिया जाएगा कि विधिक सेवा केंद्र केवल कानूनी सलाह देने तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि ग्रामीणों में कानूनी जागरूकता बढ़ाने का भी महत्वपूर्ण माध्यम बनें। समय-समय पर पंचायत स्तर पर जागरूकता शिविर, विधिक साक्षरता कार्यक्रम, जनसंवाद और विशेष अभियान आयोजित किए जाएंगे, ताकि अधिक से अधिक लोग अपने अधिकारों और कानूनी प्रक्रियाओं की जानकारी प्राप्त कर सकें। अधिकारियों का मानना है कि इससे छोटे-छोटे विवाद स्थानीय स्तर पर ही सुलझाने में मदद मिलेगी और लोगों को बार-बार जिला मुख्यालय या अदालतों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।

योजना का कार्यान्वयन प्रतिनिधियों के सहयोग से योजना को प्रभावी तरीके से किया जाएगा लागू: जिला पंचायती राज पदाधिकारी गयानंद यादव ने पंचायत भवनों सहित आवश्यक आधारभूत संसाधन उपलब्ध कराने का भरोसा दिलाया। उन्होंने कहा कि पंचायत प्रतिनिधियों के सहयोग से इस योजना को प्रभावी ढंग से लागू किया जाएगा, ताकि प्रत्येक पंचायत में रहने वाले लोगों को इसका लाभ मिल सके। कहा कि योजना की जानकारी घर-घर तक पहुंचाने के लिए प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया के साथ-साथ स्थानीय स्तर पर भी व्यापक जन-जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। इसके लिए प्रचार-प्रसार सामग्री, जागरूकता कार्यक्रम और पंचायत प्रतिनिधियों का सहयोग लिया जाएगा। अधिकारियों का मानना है कि पंचायत स्तर पर विधिक सेवा केंद्र शुरू होने से ग्रामीणों को न्याय तक आसान पहुंच मिलेगी, कानूनी प्रक्रिया के प्रति उनका विश्वास मजबूत होगा और जरूरतमंद लोगों को समय पर नि:शुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराई जा सकेगी। यह पहल ग्रामीण न्याय व्यवस्था को