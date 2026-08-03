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​​चारु प्रकरण: नगर पालिका के लापरवाह कर्मचारियों पर भी कसेगा कानून का शिकंजा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बुलंदशहर
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​​चारु प्रकरण: नगर पालिका के लापरवाह कर्मचारियों पर भी कसेगा कानून का शिकंजा

​​चारु प्रकरण: नगर पालिका के लापरवाह कर्मचारियों पर भी कसेगा कानून का शिकंजा

नगर क्षेत्र में भूतेश्वर मंदिर के पास उफनते और खुले नाले में बहकर जान गंवाने वाली 11 वर्षीय मासूम छात्रा चारु कश्यप हादसे में अब कानूनी शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। शासन द्वारा नगर पालिका से निलंबित किए जा चुके चार कर्मचारी समेत अन्य भी पुलिस की जांच के दायरे में हैं। पुलिस और विभागीय टीमें साक्ष्य जुटाने में लगी हैं। साफ है कि लापरवाही बरतने वाले किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। ​गौरतलब है कि बीते 28 जुलाई 2026 को मूसलाधार बारिश के दौरान नगर के मामन रोड स्थित भूतेश्वर मंदिर के पास सुशीला इंटरनेशनल स्कूल की कक्षा 4 की छात्रा चारु कश्यप (11 वर्ष) सड़क पर जलभराव होने के कारण खुले नाले का अंदाजा नहीं लगा सकी थी। पैर फिसलने से वह गहरे नाले में जा गिरी थी। पांच दिनों तक चले 30 किलोमीटर लंबे महा-सर्च ऑपरेशन के बाद मासूम का पार्थिव शरीर काली नदी में गांव चावली के पास से बरामद हुआ था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पानी में डूबने से मौत की पुष्टि होने के बाद अब पुलिस इस आपराधिक लापरवाही के दोषियों के खिलाफ कड़ी वैधानिक कार्रवाई की दिशा में आगे बढ़ रही है।

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निलंबन और कानूनी कार्रवाई

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि हादसे के बाद डीएम द्वारा शासन को भेजी गई आख्या में नगर पालिका परिषद के छह कर्मचारियों को लापरवाही का दोषी मानते हुए शासन से कार्रवाई की संस्तुति की गई थी। इसके आधार पर त्वरित कार्रवाई करते हुए नगर पालिका के चार कर्मचारियों को पहले ही निलंबित किया जा चुका है। अब पुलिस प्रशासन इन सभी निलंबित कर्मचारियों समेत जांच में नामजद अन्य पालिका कर्मियों पर कानूनी शिकंजा कसने की तैयारी कर रहा है।

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जांच की प्रक्रिया

सीओ सिटी नगर प्रखर पाण्डेय के नेतृत्व में चल रही विवेचना में अब निलंबित कर्मियों की भूमिका और उनकी जिम्मेदारियों से जुड़े साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। सूत्रों की मानें तो पुलिस जल्द ही इन कर्मचारियों को पूछताछ के लिए तलब कर उनके बयान दर्ज करेगी। यह भी देखा जा रहा है कि मानसूनी बारिश से पूर्व नालों पर स्लैब, जालियां लगाने और बैरिकेडिंग कराने की जिम्मेदारी किन-किन कर्मचारियों और अधिकारियों के पास थी?

सीओ का बयान

सीओ सिटी प्रखर पाण्डेय का कहना है कि मामले में विवेचना प्रचलित है। सभी बिंदुओं पर जांच की जा रही है। जो भी जांच में दोषी पाए जाएंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

चारु कश्यप की मौत कैसे हुई?
चारु कश्यप की मौत खुले नाले में गिरने से हुई, जब वह सड़क पर जलभराव के कारण नाले का अंदाजा नहीं लगा सकी।
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