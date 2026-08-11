Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

आपत्तिजनक पोस्ट पर भाकियू चढ़ूनी ने की कार्रवाई की मांग

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मथुरा
Follow us on Google News
share

भारतीय किसान यूनियन चढूनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढूनी के खिलाफ सोशल मीडिया पर अपमानजनक भाषा का मामला सामने आया है। भाकियू के पदाधिकारियों ने एफआईआर दर्ज करने की मांग करते हुए थाने में शिकायत दी है। आरोप है कि एक फेसबुक पोस्ट ने उनकी छवि और सामाजिक भावनाओं को नुकसान पहुँचा है।

आपत्तिजनक पोस्ट पर भाकियू चढ़ूनी ने की कार्रवाई की मांग

बलदेव, भारतीय किसान यूनियन चढूनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढूनी के विरुद्ध सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक, अभद्र एवं भ्रामक भाषा के प्रयोग तथा धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने संबंधी मामले को लेकर भाकियू पदाधिकारियों ने जिलाध्यक्ष संजय पाराशर के नेतृत्व में थाना बलदेव में प्रार्थना-पत्र देकर एफआईआर दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की मांग की। किसान नेताओं ने आरोप लगाया है भाकियू नामक फेस बुक पेज पर आठ अगस्त को एक पोस्ट एवं वीडियो प्रसारित किया गया, जिसमें संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढूनी के विरुद्ध कथित तौर पर अपमानजनक एवं भ्रामक शब्दों का प्रयोग किया गया। शिकायतकर्ता का कहना है कि उक्त सामग्री सोशल मीडिया पर प्रसारित होने से उनकी सार्वजनिक छवि को नुकसान पहुंचने के साथ-साथ सामाजिक एवं धार्मिक भावनाओं पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

जिला अध्यक्ष ने पुलिस से सोशल मीडिया पोस्ट एवं संबंधित वीडियो की जांच कराने, आपत्तिजनक सामग्री को हटवाने तथा दोषी पाए जाने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध प्रचलित कानून के तहत कठोर कार्रवाई करने की मांग की है। इस दौरान जिला अध्यक्ष संजय पाराशर, मंडल प्रवक्ता गौरव सिंह, सोनवीर तोमर, यशपाल, कैलाश, शशि, राजू, सुखा चौधरी, संतोष मौजूद रहे।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Mathura Latest News Mathura News Social Media
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।