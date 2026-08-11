आपत्तिजनक पोस्ट पर भाकियू चढ़ूनी ने की कार्रवाई की मांग
भारतीय किसान यूनियन चढूनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढूनी के खिलाफ सोशल मीडिया पर अपमानजनक भाषा का मामला सामने आया है। भाकियू के पदाधिकारियों ने एफआईआर दर्ज करने की मांग करते हुए थाने में शिकायत दी है। आरोप है कि एक फेसबुक पोस्ट ने उनकी छवि और सामाजिक भावनाओं को नुकसान पहुँचा है।
बलदेव, भारतीय किसान यूनियन चढूनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढूनी के विरुद्ध सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक, अभद्र एवं भ्रामक भाषा के प्रयोग तथा धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने संबंधी मामले को लेकर भाकियू पदाधिकारियों ने जिलाध्यक्ष संजय पाराशर के नेतृत्व में थाना बलदेव में प्रार्थना-पत्र देकर एफआईआर दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की मांग की। किसान नेताओं ने आरोप लगाया है भाकियू नामक फेस बुक पेज पर आठ अगस्त को एक पोस्ट एवं वीडियो प्रसारित किया गया, जिसमें संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढूनी के विरुद्ध कथित तौर पर अपमानजनक एवं भ्रामक शब्दों का प्रयोग किया गया। शिकायतकर्ता का कहना है कि उक्त सामग्री सोशल मीडिया पर प्रसारित होने से उनकी सार्वजनिक छवि को नुकसान पहुंचने के साथ-साथ सामाजिक एवं धार्मिक भावनाओं पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।
जिला अध्यक्ष ने पुलिस से सोशल मीडिया पोस्ट एवं संबंधित वीडियो की जांच कराने, आपत्तिजनक सामग्री को हटवाने तथा दोषी पाए जाने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध प्रचलित कानून के तहत कठोर कार्रवाई करने की मांग की है। इस दौरान जिला अध्यक्ष संजय पाराशर, मंडल प्रवक्ता गौरव सिंह, सोनवीर तोमर, यशपाल, कैलाश, शशि, राजू, सुखा चौधरी, संतोष मौजूद रहे।
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