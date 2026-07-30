Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

प्रधानमंत्री के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने वाली युवती पर केस दर्ज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नोएडा
Follow us on Google News
share

नोएडा, गौरव भारद्वाज। जंतर-मंतर पर हुए प्रदर्शन के दौरान युवती का वीडियो वायरल हुआ था -नोएडा पुलिस

प्रधानमंत्री के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने वाली युवती पर केस दर्ज

नोएडा, संवाददाता। दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रधानमंत्री के खिलाफ कैमरे पर अभद्र टिप्पणी करने वाली युवती के खिलाफ एक्सप्रेसवे थाने में मुकदमा दर्ज हुआ है। सेक्टर-168 स्थित सोसाइटी में रहने वाली युवती और उसके परिजन घटना के बाद से फरार हैं। गाजियाबाद वसुंधरा निवासी शिकायतकर्ता स्मृति सिंह ने बताया कि वह सर्वोच्च न्यायालय में अधिवक्ता हैं। 23 जुलाई को उनके संज्ञान में आया कि दिल्ली के जंतर-मंतर पर होने वाले प्रदर्शन के दौरान एक युवती द्वारा भारत के प्रधानमंत्री के खिलाफ सार्वजनिक रूप से अभद्र और आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया गया। युवती ने न केवल संवैधानिक पद की गरिमा को ठेस पहुंचाई, बल्कि जानबूझकर लोक शांति भंग करने के उद्देश्य से ऐसा किया।

ये भी पढ़ें:CJP प्रोटेस्ट में PM मोदी को गंदी-गंदी गालियां देने वाली लड़की पर हुई FIR, परिवार सहित युवती फरार

शिकायतकर्ता के मुताबिक, युवती की पहचान नोएडा के सेक्टर-168 स्थित लोट्स जिंग सोसाइटी निवासी रुचिका सिंह के रूप में हुई। पुलिस का कहना है कि शिकायत के आधार पर भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 352, 353(1) और 356(1) के तहत शून्य अपराध संख्या पर मुकदमा दर्ज कर केस को दिल्ली ट्रांसफर कर दिया है। केस की विवेचना दिल्ली पुलिस द्वारा की जाएगी। वहीं, जानकारी मिली है कि युवती मूलरूप से फरीदाबाद के ऊंचागांव की रहने वाली है। वह ब्यूटी पार्लर संचालित करती है। उसने इसी वर्ष जनवरी में नोएडा में फ्लैट खरीदा था। घटना के बाद से पुलिस युवती को खोज रही है।

ये भी पढ़ें:जंतर-मंतर प्रदर्शनकारियों को बड़ी राहत, 'वंदे मातरम्' के अपमान पर जेल वाला बिल पास; पढ़ें शाम की 5 बड़ी खबरें
ये भी पढ़ें:युवा सिंधी समाज ने नीट प्रदर्शनकारियों के विरोध में सौंपा ज्ञापन

इस खबर पर आपकी क्या राय है?

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Crime News Jantar Mantar Noida News अन्य..
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।