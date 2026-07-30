प्रधानमंत्री के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने वाली युवती पर केस दर्ज
नोएडा, गौरव भारद्वाज। जंतर-मंतर पर हुए प्रदर्शन के दौरान युवती का वीडियो वायरल हुआ था -नोएडा पुलिस
नोएडा, संवाददाता। दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रधानमंत्री के खिलाफ कैमरे पर अभद्र टिप्पणी करने वाली युवती के खिलाफ एक्सप्रेसवे थाने में मुकदमा दर्ज हुआ है। सेक्टर-168 स्थित सोसाइटी में रहने वाली युवती और उसके परिजन घटना के बाद से फरार हैं। गाजियाबाद वसुंधरा निवासी शिकायतकर्ता स्मृति सिंह ने बताया कि वह सर्वोच्च न्यायालय में अधिवक्ता हैं। 23 जुलाई को उनके संज्ञान में आया कि दिल्ली के जंतर-मंतर पर होने वाले प्रदर्शन के दौरान एक युवती द्वारा भारत के प्रधानमंत्री के खिलाफ सार्वजनिक रूप से अभद्र और आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया गया। युवती ने न केवल संवैधानिक पद की गरिमा को ठेस पहुंचाई, बल्कि जानबूझकर लोक शांति भंग करने के उद्देश्य से ऐसा किया।
शिकायतकर्ता के मुताबिक, युवती की पहचान नोएडा के सेक्टर-168 स्थित लोट्स जिंग सोसाइटी निवासी रुचिका सिंह के रूप में हुई। पुलिस का कहना है कि शिकायत के आधार पर भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 352, 353(1) और 356(1) के तहत शून्य अपराध संख्या पर मुकदमा दर्ज कर केस को दिल्ली ट्रांसफर कर दिया है। केस की विवेचना दिल्ली पुलिस द्वारा की जाएगी। वहीं, जानकारी मिली है कि युवती मूलरूप से फरीदाबाद के ऊंचागांव की रहने वाली है। वह ब्यूटी पार्लर संचालित करती है। उसने इसी वर्ष जनवरी में नोएडा में फ्लैट खरीदा था। घटना के बाद से पुलिस युवती को खोज रही है।
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