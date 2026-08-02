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लोकसभा सांसदों पर चार धाराओं में दर्ज हुआ केस

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, वाराणसी
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वाराणसी में श्रीराम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मामले में संसद में विरोध प्रदर्शन करने पर राहुल गांधी, अवधेश यादव और पप्पू यादव के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोप है कि सांसदों ने धर्म के नाम पर समाज में वैमनस्य फैलाया। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने इस पर कटाक्ष किया है।

लोकसभा सांसदों पर चार धाराओं में दर्ज हुआ केस

वाराणसी, प्रमुख संवाददाता। श्रीराम मंदिर में चढ़ावा चोरी प्रकरण को लेकर संसद परिसर में विपक्षी दलों के नेताओं के नाटक के जरिए विरोध दर्ज कराने के मामले में पातालपुरी मठ के पीठाधीश्वर जगतगुरु बालक देवाचार्य की तहरीर पर लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी, सांसद अवधेश यादव और पप्पू यादव के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 196, 299, 302 और 3(5) के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है। पीठाधीश्वर का आरोप है कि सांसदों ने धर्म के आधार पर समाज में वैमनस्य फैलाने का काम किया। लोगों की धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाई। सार्वजनिक तौर पर संत और संन्यास परंपरा का उपहास उड़ाया।

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सांसदों पर मुकदमा दर्ज होने पर सपा मुखिया अखिलेश यादव ने तंज कसा है। एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर डीसीपी काशी जोन के बयान वाला वीडियो साझा करते हुए उन्होंने लिखा-‘अब क्या भाजपाई इस बार रामलीला में सीताहरण प्रसंग में रावण के वेश पर भी एफआईआर करवाएंगे?’ आगे लिखा-‘जो लोग असल जिंदगी में साक्षात् रूप धरकर जन-जन के विश्वास को आहत कर रहे हैं, झूठ बोलकर दूसरों पर आरोप लगा रहे हैं, उसी वेश में अपशब्द-दुर्वचन बोलते रहते हैं। दुखी मां तक से सरेआम दुर्व्यवहार करते हैं। उनके खिलाफ भावना आहत होने की एफआईआर कब लिखी जाएगी?’

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