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जेएनयूएसयू ने अनुमति रद्द होने के बावजूद आयोजित की पुस्तक चर्चा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) के पूर्व छात्र उमर खालिद की पुस्तक पर परिचर्चा आयोजित की गई। इस दौरान वामपंथी संगठनों ने समर्थन में नारेबाजी की, जबकि एबीवीपी ने विरोध किया। विश्वविद्यालय प्रशासन ने कार्यक्रम की अनुमति रद्द कर दी थी, लेकिन छात्रों ने इसे आयोजित किया।

जेएनयूएसयू ने अनुमति रद्द होने के बावजूद आयोजित की पुस्तक चर्चा

कैंपस में वामपंथी छात्र संगठनों ने उमर खालिद के पक्ष में तो एबीवीपी ने विरोध में लगाये नारे नई दिल्ली। प्रमुख संवाददाता

कार्यक्रम की आयोजन प्रक्रिया

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ (जेएनयूएसयू) ने सोमवार को जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद की पुस्तक पर परिचर्चा आयोजित की और मूल स्थान की बुकिंग रद्द होने के बावजूद कई छात्रों व शिक्षकों ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस अवसर पर उमर खालिद से समर्थन में इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाले छात्रों ने नारेबाजी भी की। आइसा के छात्र नेता ने बताया कि इस अवसर एबीवीपी ने भी विरोध में नारेबाजी की लेकिन किसी तरह की मारपीट की घटना नहीं हुई।

एकेडमिक स्वतंत्रता का समर्थन

ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (आइसा) ने इस आयोजन को अकादमिक स्वतंत्रता और संवाद की संस्कृति के समर्थन के रूप में बताया।

आइसा ने आरोप लगाया कि विश्वविद्यालय प्रशासन ने कार्यक्रम शुरू होने से कुछ समय पहले इसकी अनुमति रद्द कर दी थी। संगठन ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) पर कार्यक्रम को रोकने के लिए लगातार दबाव और धमकी देने का भी आरोप लगाया।

छात्रों का समर्थन

आइसा के मुताबिक, अनुमति रद्द होने के बावजूद जेएनयूएसयू ने कार्यक्रम आयोजित किया और छात्रों के अकादमिक विमर्श, बहस, चर्चा और असहमति के अधिकार को बनाए रखने की बात कही।

संगठन ने कार्यक्रम में शामिल छात्र समुदाय को अकादमिक स्वतंत्रता के विचार के साथ खड़े होने के लिए बधाई दी। आइसा ने कहा कि विश्वविद्यालय परिसर में बहस और असहमति के लिए उपलब्ध अकादमिक स्थानों को बनाए रखना जरूरी है। सोमवार अपराह्न करीब तीन बजे स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज-2 की इमारत के बाहर शुरू हुई।

मूल निवासी दिवस के मौके पर परिचर्चा

छात्र संघ ने बताया कि यह परिचर्चा विश्व मूल निवासी दिवस के मौके पर आयोजित की जानी थी। विश्वविद्यालय ने बुकिंग रद्द करते हुए कहा कि कार्यक्रम के बारे में पूरी जानकारी नहीं दी गई थी।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

इस कार्यक्रम की अनुमति क्यों रद्द की गई थी?
विश्वविद्यालय प्रशासन ने कहा कि कार्यक्रम के बारे में पूरी जानकारी नहीं दी गई थी।
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