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जिले के 14 पीएम श्री स्कूल में लगेगी एलईडी लाइट

By Hindustan | Bureau
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जिले के 14 पीएम श्री स्कूल में लगेगी एलईडी लाइट

खगड़िया। निज प्रतिनिधि जिले के पीएम श्री इंटर स्कूलों में अब बच्चे एलईडी लाइट की रोशनी में पढ़ाई करेंगे। जी हां, विभाग जिले के सभी 14 पीएम श्री इंटर स्कूलो में एलईडी लाइट लगाने के लिए दो-दो हजार की राशि दे रही है। जिससे स्कूल परिसर सहित वर्ग कक्ष व शौचालय में एलईडी लाइट लगाने का निर्देश प्रधानों को दिया गया है। इधर एसएसए डीपीओ आकांक्षा चौधरी ने सोमवार को बताया कि सभी स्कूलों को एलईडी लाइन एक सप्ताह के अंदर लगाने का निर्देश दिया है। राशि का भुगतान वेंडर के माध्यम से किया जाएगा।

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