जिले के 14 पीएम श्री स्कूल में लगेगी एलईडी लाइट
जिले के 14 पीएम श्री स्कूल में लगेगी एलईडी लाइटजिले के 14 पीएम श्री स्कूल में लगेगी एलईडी लाइटजिले के 14 पीएम श्री स्कूल में लगेगी एलईडी लाइटजिले के 1
खगड़िया। निज प्रतिनिधि जिले के पीएम श्री इंटर स्कूलों में अब बच्चे एलईडी लाइट की रोशनी में पढ़ाई करेंगे। जी हां, विभाग जिले के सभी 14 पीएम श्री इंटर स्कूलो में एलईडी लाइट लगाने के लिए दो-दो हजार की राशि दे रही है। जिससे स्कूल परिसर सहित वर्ग कक्ष व शौचालय में एलईडी लाइट लगाने का निर्देश प्रधानों को दिया गया है। इधर एसएसए डीपीओ आकांक्षा चौधरी ने सोमवार को बताया कि सभी स्कूलों को एलईडी लाइन एक सप्ताह के अंदर लगाने का निर्देश दिया है। राशि का भुगतान वेंडर के माध्यम से किया जाएगा।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें