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वैश्विक अवसरों के अनुरूप खुद को विकसित करें छात्र

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुरादाबाद
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तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी में नेतृत्व टॉक श्रृंखला के 20वें सत्र में बिमल कुमार सिकदार ने युवा नेतृत्व, कौशल विकास और राष्ट्र निर्माण पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि शैक्षणिक उत्कृष्टता के साथ-साथ नवाचार और सामाजिक जिम्मेदारी भी जरूरी हैं। छात्रों ने उनसे सवाल पूछे और कार्यक्रम का समापन राष्ट्रगान के साथ हुआ।

वैश्विक अवसरों के अनुरूप खुद को विकसित करें छात्र

तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी में एम्पॉवरिंग यंग माइंड्स लर्निंग, लीडरशिप एंड नेशन बिल्डिंग पर लीडरशिप टॉक सीरीज के 20वें सेशन में एमएसडीई के पूर्व में सीनियर डायरेक्टर बिमल कुमार सिकदार ने बतौर मुख्य वक्ता शिरकत की। मैक्सवेल स्कूल, सिराक्यूज यूनिवर्सिटी अमेरिका, आईआईटी खड़गपुर और आईआईएम बेंगलुरु के पूर्व छात्र व केंद्र सरकार में कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय एमएसडीई के पूर्व में सीनियर डायरेक्टर बिमल कुमार सिकदार ने कहा कि वर्तमान समय में केवल शैक्षणिक उत्कृष्टता ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि नेतृत्व क्षमता, नवाचार, कौशल विकास और सामाजिक उत्तरदायित्व का समन्वय ही उन्हें राष्ट्र निर्माण में सार्थक योगदान देने योग्य बनाता है।

उन्होंने युवाओं को वैश्विक अवसरों के अनुरूप स्वयं को निरंतर विकसित करने, नई तकनीकों को अपनाने और आजीवन सीखते रहने का संदेश दिया। वह बोले, सशक्त भारत का निर्माण सशक्त, कुशल और दूरदर्शी युवाओं के हाथों ही संभव है। निदेशक छात्र कल्याण प्रो. एमपी सिंह ने वोट ऑफ थैंक्स दिया। टॉक सीरीज में हुए प्रश्नोत्तरी सत्र में स्टुडेंट्स ने मुख्य वक्ता से नेतृत्व, कौशल विकास और राष्ट्र निर्माण से जुड़े तमाम सवाल भी किए। टॉक सीरीज में फार्मेसी कॉलेज के प्राचार्य प्रो. आशु मित्तल के संग-संग, फार्मेसी कॉलेज, फैकल्टी ऑफ एजुकेशन, कॉलेज ऑफ नर्सिंग, फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग, कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट आदि की फैकल्टीज और छात्र-छात्राएं मौजूद रहे। समन्वय सहायक निदेशक अकादमिक डॉ. नेहा आनंद ने किया। समापन राष्ट्रगान के संग हुआ।------

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