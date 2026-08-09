छात्रवृत्ति घोटाला: भाजपा नेता और भाई न्यायालय में हाजिर, वारंट वापस
भाजपा नेता केहर सिंह और उनके भाई साहब सिंह अदालत में उपस्थित हुए। मामला 2013 में दर्ज छात्रवृत्ति गबन से जुड़ा है। दोनों ने गिरफ्तारी वारंट को वापस कराया। शिकायत 2010 से शुरू हुई थी, जब दोनों भाई ने दो विद्यालयों का संचालन किया। अदालत ने चार्ज फ्रेम करने के आदेश दिए।
साल 2013 में अतरौली ब्लॉक प्रमुख पति केहर सिंह व उनके भाई साहब सिंह पर हुआ था केस अलीगढ़, वरिष्ठ संवाददाता। छात्रवृत्ति गबन के मामले में भाजपा नेता व अतरौली ब्लॉक प्रमुख पति केहर सिंह व उनके भाई साहब सिंह न्यायालय में हाजिर हो गए। इस दौरान उन्होंने गिरफ्तारी वारंट वापस करा लिए।
मामले की पृष्ठभूमि
मामला पला साहिबाबाद के दो विद्यालयों से जुड़ा है। आम आदमी पार्टी के पूर्व महानगर अध्यक्ष कमल सिंह के अनुसार 2010 में दोनों स्कूल एक ही परिसर में चलते थे और दोनों भाई उनका संचालन करते थे। आरटीआई में पता चला कि पंजीकृत छात्रों के सापेक्ष 80 फीसद छात्रों को छात्रवृत्ति जारी की गई थी। फर्जी हस्ताक्षर की शिकायत पर तत्कालीन प्रिंसिपल ने त्यागपत्र दे दिया था। कमल सिंह की शिकायत पर 2013 में सिविल लाइन थाने में केस दर्ज हुआ। 2014 में पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की। इसके बाद दोनों ने जमानत करा ली और 2015 में डीजीपी से मिलकर अग्रिम विवेचना कराई। विवेचक ने चार्जशीट को संदिग्ध बताते हुए केवल 7 बच्चों का जिक्र किया। इसी आधार पर 29 जनवरी 2024 को निचली अदालत ने दोनों को डिस्चार्ज कर दिया था। कमल सिंह ने इस आदेश के खिलाफ निगरानी याचिका दायर की। 20 जनवरी 2025 को सेशन कोर्ट ने निचली अदालत का आदेश खारिज कर दोनों के खिलाफ चार्ज फ्रेम करने के आदेश दिए थे। इसी क्रम में कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट जारी किए थे, जिन्हें अब दोनों ने हाजिर होकर निरस्त करा दिया है。
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